Đokovića pred dvobojem opozarjajo

Jenson Brooksby, trenutno 99. igralec sveta, proti Novaku Đokoviću nima kaj izgubiti. Mladi Američan, ki šele prvič igra na OP ZDA, bi lahko Srbu povzročal velike težave. Takšnega mnenja je tudi Reilly Opelka, ameriški teniški igralec.

"Zelo me zanima, kako bo igral proti Đokoviću. Mislim, da bo Novaka prisilil, da bo moral veliko teči, saj gre za zelo neugodnega igralca. Mlade ameriške igralce, ki prihajajo, bo zelo težko premagati," je povedal Opelka, ki bo danes prav tako igral dvoboj osmine finale. Njegov nasprotnik bo Južnoafričan Lloyd Harris.

Zanimiv dvoboj se obeta tudi med Nemcem Aleksandrom Zverevom in Italijanom Jannikom Sinnerjem. Do zdaj sta se igralca pomerila dvakrat in si razdelila zmagi. Nazadnje je lani na OP Francije zmagal Sinner.