Zanesljivega Medvedjeva v četrtfinalu čaka nizozemsko presenečenje

Ruski teniški zvezdnik Danil Medvedjev je zanesljivo napredoval v četrtfinale zadnjega grand slama sezone na OP ZDA v New Yorku. V osmini finala je ugnal Britanca Dana Evansa s 6:3, 6:4, 6:3. Za polfinalno vstopnico se bo presenetljivo pomeril s kvalifikantom iz Nizozemske Boticom van de Zandschulpom.

Petindvajsetletni Nizozemec, sicer 117. igralec lestvice ATP, je pripravil prvovrstno presenečenje in ugnal enajstega nosilca, Argentinca Diega Schwartzmana s 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1. Dvoboj je trajal štiri ure in 22 minut, van de Zandschulp pa je postal šele tretji kvalifikant v zgodovini OP ZDA (kvalifikacije so prvič izvedli leta 1982), ki se je uspel prebiti v četrtfinale.

Pred letošnjo sezono 25-letnik ni dobil niti enega obračuna na najvišji ravni ATP, v karieri pa je tako v posamični kot konkurenci dvojic zaslužil skupaj 409.200 evrov. Samo z uvrstitvijo v četrtfinale bo v žep pospravil 357.700 evrov.

"Tukaj sem odigral že toliko obračunov, v številnih sem bil že na robu prepada. Prvič na turnirju sem dobil prvi niz. Tudi po dveh osvojenih nizih pa sem na koncu skoraj izgubil. Na srečo mi je uspelo zmagati. Prvič igram na tem turnirju in doslej je bilo res izjemno. Upam, da so v domovini name ponosni," je v pogovoru po zahtevnem obračunu skromno razlagal 191 cm visoki igralec iz Wageningna.

Medvedjev odločen ustvariti nov spomin

V četrtfinalu ga čaka zahtevna naloga. Pomeril se bo z drugim nosilcem, ki v New Yorku igral izjemno. Doslej še ni oddal niza, tudi danes pa je bil zanesljiv proti neugodnemu Britancu Evansu. Ruski teniški zvezdnik Danil Medvedjev je zanesljivo napredoval v četrtfinale. Foto: Guliverimage

Serviral je odlično, blestel tudi v polju in po uri in 43 minutah zabeležil zanesljivo zmago. Od Wimbledona je dobil 15 obračunov ob le dveh porazih.

Na OP ZDA ima v zadnjih letih lepe spomine, manjka pa pika na i. Leta 2019 je v finalu po epskem obračunu izgubil proti Špancu Rafaelu Nadalu, lani pa je izgubil v polfinalu proti kasnejšemu zmagovalcu, Avstrijcu Dominicu Thiemu.

"Ko sem se prvič vračal v New Yorku po tistem finalu, sem imel res dobre spomine. Zdaj si želim le znova priti v finale, da ustvarim nov spomin, po možnosti precej boljši," je samozavestno po dvoboju dejal Moskovčan.

V moški konkurenci bosta ponoči še dva obračuna. Nemški kvalifikant Peter Gojowczyk bo skušal ponoviti uspeh van de Zandschulpa in se proti španskemu najstniku Carlosu Alcarazu uvrstiti med najboljših osem. Američan Frances Tiafoe pa bo izzval Kanadčana Felixa Auger-Aliassima na osrednjem igrišču.