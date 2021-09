Đoković strl žilavega Nišikorija

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković ostaja v igri za koledarski grand slam. V tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku je namreč po zahtevnem obračunu ugnal Japonca Keja Nišikorija s 6:7 (4), 6:3, 6:3 in 6:2. Dvoboj je trajal tri ure in pol.

Nišikori je imel v uvodu dvoboja na stadionu Artur Ashe prednost odvzema servisa v prvem nizu, a se je 20-kratni zmagovalec turnirjev velike četverice vrnil, nato pa izgubil podaljšano igro. Tesno je bilo tudi v nadaljevanju. V drugem nizu je bil Srb ves čas v prednosti, a je moral ubraniti kar sedem žogic za brejk, preden je po dveh urah izenačil na 1:1 v nizih.

Nato je šlo lažje, čeprav se Japonec ni predajal. V tretjem nizu mu je uspelo Srbu še odvzeti servis, v četrtem nato nič več, sam pa je oddal dva in še 17. zaporedoma je medsebojni dvoboj pripadel Srbu. S tem je Đoković storil naslednji korak k osvojitvi vseh štirih grand slamov v sezoni. Na začetku leta je slavil na OP Avstralije, nato je junija dodal lovoriko na OP Francije, v travnatem delu sezone pa si je pokoril še konkurenco v Wimbledonu. V sezoni mu manjka le uspeh na olimpijskih igrah v Tokiu.

Na tribunah ga je spremljala tudi žena Jelena Đoković. Foto: Guliverimage

"V uvodu sem bil preveč pasiven. Iskal sem pravi ritem, Nišikori pa je začel precej hitreje in bolj agresivno kot moja prva dva tekmeca tukaj. V začetku drugega niza pa sem začutil, da gre. Bil sem zelo zbran. Morda nekaj točk nisem odigral najbolje, a bil sem odločen in osredotočen, to je na koncu odločilo tekmo," je po novi zmagi pokomentiral 34-letni Srb.

Naslednji tekmec na poti do zgodovinskega dosežka, ta je v odprti eri tenisa (od 1968) uspel le Avstralcu Rodu Laverju (1969), bo Američan Jenson Brooksby, ki je ponoči premagal Rusa Aslana Karaceva s 6:2, 3:6, 2:6, 6:3 in 6:3.

Zverev uspešen štirinajstič zapored

Napredoval je tudi olimpijski prvak in četrti nosilec Nemec Alexander Zverev, ki je dosegel že 14. zaporedno zmago. Američana Johna Socka je premagal s 3:6, 6:2, 6:3 in 2:1, saj je tekmec nato dvoboj predal in odšepal z igrišča. V osmini finala je tudi finalist Wimbledona šestopostavljeni Italijan Matteo Berrettini, ki se je moral zelo potruditi za zmago nad Belorusom Iljo Ivaškom s 6:7 (5), 6:2, 6:4, 2:6 in 6:3. Pet nizov je za zmago potreboval tudi 20-letni Italijan Jannik Sinner, preden je ugnal Francoza Gaela Monfilsa s 7:6 (1), 6:2, 4:6, 4:6 in 6:4.

Presenečenje je poraz sedmopostavljenega Kanadčana Denisa Shapovalova, ki ga je trikrat s 6:4 premagal Južnoafričan Lloyd Harris.