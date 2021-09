Španska senzacija v New Yorku

V moški konkurenci je za senzacijo poskrbel 18-letni Carlos Alcaraz, saj je Cicipas veljal za enega od favoritov tekmovanja, mladi Španec pa je prikazal izjemno mentalno trdnost in dvoboj dobil v podaljšani igri petega niza. Alcaraz, 55. na lestvici ATP, je po štirih urah slavil s 6:3, 4:6, 7:6 (2), 0:6, 7:6 (5) in je najmlajši igralec v zgodovini odprtega prvenstva ZDA po letu 1989 in Američanu Michaelu Changu.

"Neverjetni občutki. To je bila najboljša igra v moji karieri in ta uspeh mi res veliko pomeni. Z zmago nad Stefanosom Cicipasom so se mi uresničile sanje in to povrhu na tem terenu. Pred tekmo sem verjel, da lahko zmagam, zelo pa so mi pomagali tudi navijači na tribunah," je bil uspeha na stadionu Arthur Ashe vesel Španec, julija letos zmagovalec turnirja v Umagu.

Njegov naslednji nasprotnik, Španca številni kličejo kar "Next Nadal", bo Nemec Peter Gojowczyk. Ta je s 3:6, 6:3, 6:1 in 6:4 izločil Švicarja Henrija Laaksonena.

Rus še naprej melje nasprotnike. Foto: Reuters

Rus, drugi nosilec turnirja, je bil v prvih dveh dvobojih suveren, tako da je tudi v tretjem krogu veljal za izrazitega favorita. To vlogo je proti Špancu Pablu Andujarju tudi upravičil, in še enkrat več na turnirju slavil z gladkih 3:0. Rus je za zmago potreboval uro in 56 minut, oddal pa je le sedem iger. V prvem nizu je tekmecu zavezal kravato, nato pa osvojil preostala niza s 6:4, 6:3.

V tretjem krogu se bo drugi igralec sveta pomeril z Britancem Danom Evansom, ki je bil s 4:6, 3:6, 6:3, 6:4 in 7:6 (1) rešil že skoraj izgubljen dvoboj z Avstralcem Alexeijem Poprynom. Napredovala sta tudi 11. in 12. nosilec Argentinec Diego Schwartzman in Kanadčan Felix Auger Aliassime.