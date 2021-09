Kanadska najstnica zrežirala veliko presenečenje

Triindvajsetletna Osaka in pet let mlajša Kanadčanka, 73. igralka na lestvici WTA, sta prikazali trd boj za vsako točko, preden je s 7:5, 6:7 (2) in 4:6 po več kot dveh urah slavila mlajša. Odločila je predvsem končnica drugega niza in podaljšana igra v kateri je Osaka storila preveč napak, pred tem pa je celo servirala za zmago, a je tekmici uspel preobrat.

V tretjem nizu je Osaka nato oddala servis in izgubljala živce. Večkrat je na igrišču v Flushing Meadowso vrgla svoj lopar na tla in velik del niza odigrala s sklonjeno glavo. Gledalci na osrednjem igrišču so morda prav zato še bolj podprli Fernandezovo, ki je kar nekajkrat občinstvo s svojo igro dvignila na noge.

Že dolgo ve, da lahko premaga vsako

"Že dolgo vem, da lahko premagam vsako tekmico, ki stoji na drugi strani mreže. V to sem vedno verjela in na tekmi to vedno skušam izkoristiti. Mislim, da se je danes to uresničilo," je tri dni pred 19-rojstnim dnevom in po eni pomembnejših zmag v karieri povedala zmagovalka, ki je marca v Monterreyju osvojila prvo turnirsko zmago v karieri.

O sami igri pa: "V prvem nizu sem bila zadovoljna z igro, saj sem bila blizu. V končnici drugega niza pa sem našla način, da odgovorim na njen servis. Začela sem daleč za črto, nato sem prihajala bližje in končno našla pravi položaj, da sem uspešno vračala žogice." Osaka je po porazu že napovedala krajši športni premor.

V naslednjem krogu Kanadčanko čaka nova težka naloga, saj bo njena tekmica v osmini finala nekdanja prva igralka sveta Nemka Angelique Kerber, ki ima s 33 leti izjemno veliko izkušenj na tovrstnih tekmovanjih, leta 2016 pa se je v New Yorku veselila zmage. Nemka je v tretjem krogu po uri in 58 minutah borbe premagala zmagovalko US Opna 2017 Američanko Sloane Stephens s 5:7, 6:2 in 6:3.

Simona Halep se je prvič po letu 2016 prebila v osmino finala na OP ZDA. Foto: Reuters

Simona Halep se je z zmago nad Kazahstanko Jeleno Ribakino po petih letih ponovno prebila med 16 najboljših na OP ZDA, njena naslednja tekmica pa bo Ukrajinka Jelina Svitolina, ki je bila boljša od Rusinje Darje Kasatkine. Po treh nizih je napredovala tudi Garbine Muguruza, ki je izločila Viktorijo Azarenko.

Slovenskih ni bilo, edina preostala slovenska predstavnica Andreja Klepač bo svoj dvoboj v dvojicah igrala v soboto.

OP ZDA, ženske, 3. krog

Jelina Svitolina (Ukr/5) - Darja Kasatkina (Rus/25) 6:4, 6:2;

Simona Halep (Rom/12) - Jelena Ribakina (Kaz/19) 7:6 (11), 4:6, 6:3;

Barbora Krejčikova (Češ/8) - Kamila Rahimova (Rus) 6:4, 6:2;

Garbine Muguruza (Špa/9) - Viktorija Azarenka (Blr/18) 6:4, 3:6, 6:2

Angelique Kerber (Nem/16) - Sloane Stephens (ZDA) 5:7, 6:2, 6:3;

Leylah Fernandez (Kan/) - Naomi Osaka (Jap/3) 5:7, 7:6 (2), 6:4