Medvedjev ni dopustil nizozemskega presenečenja

Medvedjev je 2019 v New Yorku igral v finalu in po petih nizih izgubil proti Rafaelu Nadalu, lani pa je moral v polfinalu z 0:3 priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu Dominicu Thiemu. Proti Nizozemcu je prvič na letošnjem US Opnu izgubil niz.

Spopad mladeničev

V večernem dvoboju se bosta udarila šele 18-letni Carlos Alcaraz in Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je star 21 let. To bo četrtfinale z najmlajšima tekmecema na OP ZDA v zadnjih 15 letih, leta 2006 sta v četrtfinalu igrala takrat 20-letni Rafael Nadal in 19-letni Novak Đoković.

Carlosu Alcarazu bo nasproti stal Felix Auger-Aliassime. Foto: Guliverimage

Alcaraz in Auger-Aliassime sta letos pokazala vrhunske igre, še posebej je nase opozoril Alcaraz, ki je v petih nizih presenetil Stefanosa Cicipasa, tretjega igralca sveta. To bo njun prvi medsebojni dvoboj, mnogi pa si obetajo pravo teniško poslastico.