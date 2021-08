Se še spomnite najstnice iz Wimbledona? Kaj se danes dogaja z njo?

Britanska najstnica je na letošnjem Wimbledonu poskrbela za pravo britansko evforijo, ko se je prebila do osmine finala in številne navijače navdala z upanjem, da bi lahko dosegla tisto, kar britanski ljubitelji tenisa čakajo že od leta 1977. Od takrat Velika Britanija še ni imela zmagovalke med posameznicami.

V Wimbledonu je imela v osmini finala težave in dvoboj predala. Foto: Guliverimage

Kaj je spoznala po senzaciji v Wimbledonu?

Na koncu je mlado igralko premagala prevelika utrujenost in v osmini finala proti Avstralki Alji Tomljanovic je morala predati dvoboj. Emma je že kmalu dala vedeti, da uspeh na turnirju v Wimbledonu ni bil le trenutni preblisk. Na ameriškem turnirju serije ITF v Landisvillu se je uvrstila v četrtfinale, v Chicagu na turnirju serije WTA pa igrala v finalu. Na podlagi teh rezultatov se je močno povzpela tudi na lestvici WTA. s 333. mesta se je prebila med 150 najboljših igralk sveta.

Trenutno ena najbolj perspektivnih igralk na turneji se je prek Zooma pogovarjala z novinarji in med drugim razkrila, kaj se je naučila na turnirju v Wimbledonu. "Mislim, da je bil Wimbledon izjemno dobra izkušnja. Veliko sem se naučila o svoji igri in o tem, kaj vse je potrebno, da lahko igraš na najvišji ravni. Vsekakor sem spoznala, da moram veliko delati še za fizično pripravo. Vsekakor je bila to izkušnja, ki mi je odprla oči, in spoznala sem, katere dele igre moram še izboljšati."

"Na trenutke sem bila povsem izčrpana" "Na trenutke sem bila povsem izčrpana." Foto: Guliverimage

Spoznala je, koliko fizično zaostaja v primerjavi z drugimi dekleti, ki na turneji igrajo že deset let. Prav tako ni vajena intenzivnosti in igranja nekaj tednov zapored. To je bilo zanjo nekaj povsem novega. Od Wimbledona se veliko bolj posveča fizični pripravi in še danes se zelo dobro spominja dvoboja z Aljo Tomljanovic.

"Na trenutke sem bila povsem izčrpana. Imeli sva dolge točke, v prvem nizu je bilo tudi več kot 20 udarcev. Alja je tega vajena že zadnjih deset let, jaz pa sem šele začela. Tenis pri nižje uvrščenih igralkah ni na isti ravni."

Glavna motivacija je, da odkrije svoje pomanjkljivosti

Kot je dejala, se je iz izkušnje v Wimbledonu veliko naučila, prav tako ji je ta uspeh odprl marsikatera vrata, saj zdaj dobiva veliko posebnih povabil.

"Imela sem veliko srečo, da sem dobila nekaj povabil, ki sem jih izkoristila," je dejala Raducanujeva, ki se želi v prihodnosti pomeriti z najboljšimi igralkami na svetu. "Navdušena sem, če lahko igram z njimi, in na ta način vidim, kaj so moje pomanjkljivosti. Lahko bi rekla, da je to moja glavna motivacija v športu nasploh."

Zatrjuje, da je ostala isto dekle

Teniška najstnica velja za izjemno inteligentno in za dekle, ki stoji na realnih tleh. Meni, da je izobrazba zelo pomembna in da ji tudi pomaga pri športni karieri. Ob tem poudarja, da ostaja ista oseba kot prej, ko še ni bila tako znana športni javnosti.

"Po Wimbledonu sem si vzela pet dni prosto. Potem sem dva tedna trenirala ter šla neposredno na turnejo in igrala. In ko ste na turneji, se pripravljate samo na naslednji dvoboj. Na ta način ne čutim, da je kakšna razlika. Zelo sem hvaležna, da me navijači spremljajo. Mislim, da nisem tako zanimiva, ampak res je lepo videti, da je toliko ljudi za nami."

Včeraj se je brez težav prebila skozi prvi krog kvalifikacij OP ZDA. Foto: Guliverimage

V New Yorku ji pomagajo

Emma je trenutno na OP ZDA, kjer igra v kvalifikacijah. V prvem krogu je brez težav odpravila Nizozemko Bibiane Schoofs (6:1, 6:2). To je njen prvi nastop v New Yorku, in kot pravi, je zanjo vse novo. Vsi ji poskušajo pomagati na najboljši mogoč način. "To zelo cenim. Konec koncev delamo vsi isto stvar. In lepo je, če si v prijetnem okolju, kajne?" so besede Raducanujeve povzeli na tennismajors.