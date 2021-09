Đoković: Kot da je zadnji dvoboj v karieri #video

Novak Đoković je v polfinalu OP ZDA po več kot tri ure in pol dolgem maratonu ter petih nizih premagal Aleksandra Zvereva z izidom 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Novak je takoj po dvoboju pohvalil izjemno vzdušje na tribunah.

Po najdaljši točki: Nočete vedeti

Verjetno je občinstvo najbolj ponorelo, ko sta si Srb in Nemec v točki izmenjala neverjetnih 53 udarcev. Na koncu je točko dobil Zverev. Novaka so po dvoboju vprašali, kako se je počutil po maratonski točki, ko sta imela ob igralca že zelo težke noge.

"Nočete vedeti. Veliko različnih čustev je. V nizu ali samo točki greste skozi tornado čustev. Vseeno ste na igrišču sami in ne morete pobegniti. Morate najti način in čez leta sem razvil formulo, ki pri meni deluje. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo. Ni skrivnostnega napitka, za katerega bi rekel, da je pot do uspeha. Tukaj je veliko stvari. Tenis je lepa, ampak tudi zahtevna igra. Imate um in telo, ki morata biti uravnotežena, če želite igrati za največje lovorike," je razkril prvi igralec sveta.

Foto: Guliverimage

V nedeljo ga čaka še en izjemno težek in pomemben dvoboj. Nasproti mu bo stal Rus Daniil Medvedjev, ki je 34-letnega Srba že trikrat premagal. Za Beograjčana bo to zelo pomemben dvoboj, saj bi lahko postal igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam (21) in po 52 letih prvi igralec, ki bi osvojil vse štiri turnirje za grand slam v eni sezoni.

"Napadam četrto zmago na OP ZDA. Šalim se, gre za koledarski grand slam. Vem, da ljudje radi govorijo o tem. Ostal je še en dvoboj. Vse je tu in dajmo, naredim to. Na terenu bom pustil telo, srce in dušo. Vse bom dal za to. Na ta dvoboj bom gledal, kot da ja zadnji v karieri," je razkril Đoković.

Novak Đoković in Aleksander Zverev po dvoboju Foto: Guliverimage

Postavil se je v bran mlademu Grku

V preteklih dneh se je veliko govorilo o premorih Stefanosa Cicipasa, na račun katerega je bilo kar nekaj kritik. Grk naj bi si za odhode na stranišče vzel veliko preveč časa. V dvoboju med Srbom in Nemcem smo videli samo en takšen odmor.

"Jaz sem ga izkoristil. Bil je zelo hiter. Moram braniti Stefanosa Cicipasa, saj mislim, da ne dela nič narobe. Vse skupaj je malo čudno, ampak takšna so pravila. Vsak to vidi drugače in o tem se je v preteklih tednih veliko govorilo. Ni si zaslužil, da ga tako napadajo po medijih. Podpiram Stefanosa," je še dejal eden najboljših igralcev vseh časov.