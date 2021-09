Rus že v finalu. S kom se bo udaril za naslov? Đokovićem ali Zverevom?

Se bo Novak Đoković uvrstil v finale in s tem približal le še eno zmago do zgodovinskega dosežka, vseh osvojenih grand slam turnirjev v istem letu?

Prvi finalist odprtega prvenstva ZDA je Rus Daniil Medvedjev. V uvodnem polfinalnem srečanju v New Yorku je v treh nizih izločil mladega Kanadčana Felixa Auger-Aliassimeja. V drugem polfinalnem dvoboju se bosta pomerila Srb Novak Đoković in Nemec Aleksander Zverev. Poskrbela bosta za ponovitev polfinalnega spopada na olimpijskem turnirju v Tokiu, kjer se je zmage po preobratu veselil Nemec.

Skrivnosti med njim ni

Ljubitelji tenisa se sprašujejo, ali Aleksander Zverev lahko še enkrat preseneti prvega igralca sveta. Še zelo živ je spomin na polfinale olimpijskega turnirja, ko je bil Nemec boljši po treh nizih, Nole pa se je moral presenetljivo posloviti od olimpijskega odličja.

Med Srbom in Nemcem ni nobenih skrivnosti, saj sta igralca do zdaj igrala devet medsebojnih dvobojev. Boljši izkupiček ima Novak Đoković, ki je zmagal šestkrat, medtem ko ga je Zverev na kolena spravil trikrat.

Đoković bi lahko pisal zgodovino

Velja povedati, da Đoković na letošnjem OP ZDA lovi zgodovinsko zmago. V primeru zmage bi imel pod svojim pasom 21. zmag za grand slam, kar je največ v zgodovini. Prav tako bi lahko po 52 letih postal prvi igralec, ki je osvojil koledarski grand slam (ko igralec v enem letu osvoji vse turnirje za grand slam, op. p.).

Rus premočan za Kanadčana

Pred njima sta se na osrednjem igrišču pomerila Daniil Medvedjev in mladi Felix Auger-Aliassime. Medvedjev se na teniških igriščih v New Yorku odlično počuti. Predlani je igral v finalu in po petih nizih izgubil proti Špancu Rafaelu Nadalu, lani je izpadel v polfinalu, letos pa si je znova priigral nastop v sklepnem dejanju zadnjega grand slam turnirja v letu 2021. Rus je upravičil vlogo favorita in Kanadčana ugnal po treh nizih (6:4, 7:5, 6:2). Auger-Aliassime je bil še najbližje uspehu v drugem nizu, ko je vodil s 5:3, a ni zmogel v nizih izenačiti na 1:1. Rus je dobil štiri zaporedne igre, povedel v nizih z 2:0, nato pa brez večjih težav dobil še tretji niz s 6:2.