Novak Đoković še korak bližje rekordu, Zverev že v polfinalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtfinalu OP ZDA smo lahko gledali ponovitev finala iz Wimbledona, ko sta se med seboj udarila Novak Đoković in Matteo Berrettini. Dvoboj je po štirih nizih dobil srbski zvezdnik. Pred njima sta četrtfinalni dvoboj odigrala Aleksander Zverev in Lloyd Harris, zmage v treh nizih, s 7:6 (6), 6:3, 6:4, pa se je veselil Nemec, ki se je tako v polfinalu pridružil Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimeju in Rusu Daniilu Medvedjevu.