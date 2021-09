Najstnica še naprej navdušuje, odpihnila je tudi olimpijsko prvakinjo!

Na OP ZDA sta danes v ženski konkurenci na sporedu še zadnja četrtfinalna dvoboja. Za izjemen uspeh je poskrbela 18-letna Emma Raducanu, ki je gladko s 6:3 in 6:4 ugnala olimpijsko prvakinjo, Belindo Bencic in se uvrstila v polfinale. V večernem terminu bosta igrali še Karolina Pliškova in Maria Sakkari.

Emma Raducanu, mlada britanska teniška igralka, je navduševala že v Wimbledonu, zdaj je korak naprej naredila še na OP ZDA. Do polfinala ni oddala niti enega niza. Njena nasprotnica na osrednjem igrišču je bila Švicarka Belinda Bencic, aktualna olimpijska prvakinja in trenutno 12. igralka sveta. Raducanova pa je šele na 150. mestu. V Torontu rojena Britanka je po uri in 25 minutah zmagala s 6:3 in 6:4.

V polfinalu čaka jo čaka obračun z zmagovalko zadnjega četrtfinalnega obračuna med Čehinjo Karolino Pliškovo in Grkinjo Mario Sakkari. Čehinja in Grkinja sta do zdaj igrali dva medsebojna dvoboja (obakrat sta igrali v Rimu, op. p.), izid v zmagah pa je 1:1.