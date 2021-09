Zgodba najstnice: učiteljica ji je govorila, da ji ne bo nikoli uspelo

Leylah Fernandez ima veliko podporo ameriškega občinstva. Foto: Guliverimage

Leylah Fernandez ima pri rosnih 19 letih svet pod nogami. Ob svojem petem nastopu na turnirju za grand slam je na poti do finala premagala zveneča imena svetovnega tenisa (Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina in Arina Sabalenka), torej dve zmagovalki turnirjev za grand slam in dve igralki, ki sta uvrščeni med prvih pet na svetu. Nad njeno čudežno levico so navdušeni tudi ameriški navijači, ki jo podpirajo na vsakem koraku. V finalu bo igrala proti 18-letni Britanki Emmi Raducanu.

"Dejala mi je: 'Nehaj igrati tenis. Nikoli ti ne bo uspelo, raje se osredotoči na šolo.'" Foto: Guliverimage

Na igrišču lahko vidimo njeno odločnost in samozavest. To jo je pripeljalo v finale OP ZDA. Na zunaj je videti kot plaha najstnica, a za njeno podobo se skriva prava borka, ki stremi k svojim ciljem. Že ko je bila stara deset ali enajst let, ji je učiteljica dejala, naj pozabi na to, da bo postala profesionalna igralka, in se raje posveti šoli. Učitelji se včasih ne zavedajo, kako lahko njihove besede vplivajo na otroke. A v njenem primeru so jo te le dodatno spodbudile.

"Vesela sem, da mi je to rekla"

"Bilo je smešno. No, takrat ni bilo, ampak danes se temu smejim," je po polfinalni zmagi nad Arino Sabalenko razlagala teniška najstnica, ki je v ponedeljek praznovala 19 let. "Dejala mi je: 'Nehaj igrati tenis. Nikoli ti ne bo uspelo, raje se osredotoči na šolo.' Vesela sem, da mi je to rekla, ker imam ta stavek vsak dan v glavi. To me žene, da trdo delam, da bi uresničila svoje sanje in dokazala, da se je motila," je povedala trenutno 73. igralka sveta.

Leylah Annie Fernandez on Steve Nash sitting in her box at the #usopen. pic.twitter.com/NtSN9vqBel — TSN (@TSN_Sports) September 10, 2021

V loži jo je podpiral tudi Steve Nash

Zanimivo je tudi, da je pri sedmih letih niso sprejeli v razvojni program v Quebecu, saj so menili, da ni dovolj talentirana. A je potem že v mladinski konkurenci imela dobre rezultate. Zmagala je tudi na mladinskem turnirju na OP Francije.

Kako pomembni so njeni uspehi, kaže to, da je v njeni loži sedel Steve Nash, nekdanji vrhunski košarkar, danes trener Brooklyn Nets. Prav tako jo je na družbenih omrežjih podprl Justin Trudeau, kanadski premier.

Žrtvovanje njene mame se je obrestovalo

Skoraj za vsako tako uspešno športno zgodbo je veliko žrtvovanja. Prav nič drugače ni bilo pri Leylah, katere starši so priseljenci v Kanado. Njena mama se je žrtvovala in šla za nekaj let delat v Kalifornijo. Na ta način je podpirala družino in njeno teniško kariero, medtem ko je bil njen oče, tudi njen trener, z njo. "Kot družina smo šli čez veliko stvari in vesela sem, da je trenutno vse tako, kot mora biti," je še povedala finalistka letošnjega OP ZDA. Očitno se je vse to žrtvovanje obrestovalo, saj je Leylah zelo blizu temu, da uresniči svoje sanje.

Leylah Fernandez bo v finalu igrala proti 18-letni Emmi Raducanu. Foto: Guliverimage

V soboto se obeta poseben finale, saj se bosta prvič po letu 1999 v finalu turnirja za grand slam pomerili najstnici. Nazadnje se je to v finalu turnirja za grand slam zgodilo takrat, ko sta se pomerili 18-letna Serena Williams in 19-letna Martina Hingis.