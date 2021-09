Đoković se je proti koncu dvoboja čustveno zlomil #video

Tik pred dvobojem je Novak Đoković v pogovoru pred prihodom na igrišče dejal, da je pripravljen na bitko. Bil je pripravljen, ampak tokrat je bil 25-letni Medvedjev boljši. Igral je vrhunski tenis, medtem ko Novak Đoković ta večer ni bil pravi. Rus je dvoboj zmagal z izidom 6:4, 6:4 in 6:4.

Ostal je praznih rok

Srbski teniški zvezdnik je bil pod velikim pritiskom, saj je bilo tokrat pri njemu veliko v igri. V primeru zmage v finalu bi lahko postal igralec z največ zmagami na turnirju za grand slam (21), prav tako pa bi po 52 letih postal prvi igralec, ki bi osvojil vse štiri turnirje za grand slam (koledarski slam op. p.). Na koncu pa je ostal praznih rok.

Proti koncu dvoboja se je zlomil in zjokal

A ta dvoboj je bil za 34-letnega Beograjčana poseben še zaradi nečesa drugega. Še nikoli prej ni imel tako očitno publike na svoji strani. Huronsko navijanje gledalcev in ves pritisk, ki ga je imel na ramenih, je tudi Novaka Đokovića zlomil. Ta se je v tretjem nizu, ko je bilo že več ali manj jasno, da bo izgubil, zjokal.

"Hvala vsem. Za začetek bom čestital Daniilu. Bil je fantastičen dvoboj in turnir. Če si kdo zaslužil zmago, si to ti. Upam, da je pred teboj še uspešna kariera s polno lovorik za grand slam," je uvodoma povedal poklapani Đoković in nato nadaljeval.

"Razmišljal sem o obeh scenarijih in poskušal sem si misliti, kaj bom rekel v obeh primerih. Želim povedati, da četudi nisem zmagal dvoboja, je moje srce polno sreče. Jaz sem najsrečnejši človek na svetu. In vi ste zaslužni, da se tako počutim. Dotaknili ste se moje duše. Še nikoli se nisem tukaj tako počutil. Hvala vam za podporo in se kmalu vidimo."

Medvedjev se je opogumil in Novaku povedal

Za njim je besedo dobil še Daniil Medvedjev, glavni junak letošnjega turnirja za grand slam, ki mu je šele v tretje uspelo zmagati v finalu turnirja za grand slam. Tudi on se je v svojem govoru najprej obrnil proti Đokoviću in mu namenil nekaj besed.

"Kot prvo bi se rad opravičil navijačem Novaka. Vsi vemo, kaj je bilo danes pri njemu v igri. Tega nisem še nikoli rekel, ampak bom rekel zdaj. Zame si ti najboljši teniški igralec v zgodovini tenisa."

"Vseeno bi se vsem zahvalil. Morda ste bili bolj na strani Novaka, kar popolnoma razumem. Ves teden ste mi dajali veliko energije. Že od leta 2019 in pomagalo mi je vse do danes. Ni bila lahko, ampak vseeno hvala."