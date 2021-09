Ali Rus lahko pokvari srbsko zabavo?

Po zanimivem ženskem finalu si lahko v nedeljo obetamo še eno teniško poslastico. Za prestižno lovoriko se bosta udarila Novak Đoković in Daniil Medvedjev, prvi in drugi igralec sveta. Igralca sta se v zadnjih letih že dobro spoznala, saj sta odigrala že osem medsebojnih dvobojev, če štejemo še dvoboj v Davisovem pokalu.

Medvedjev še čaka na prvo zmago

Statistika je na strani srbskega zvezdnika (5:3), a to vseeno ne pomeni, da bo imel Nole lahkega dela. Nasproti mu bo stal igralec, ki lovi svojo prvo zmago na turnirjih za grand slam. Medvedjev je sicer že trikrat igral v finalu, a vedno ostal praznih rok. Nazadnje na letošnjem OP Avstralije, njegov krvnik pa je bil prav Đoković.

V igri je izjemno velik vložek

Novak Đoković je le še zmago oddaljen od zgodovinskega uspeha. V nedeljo bi lahko postal igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam (21). Prav tako bi postal prvi igralec, ki bi po 52 letih osvojil koledarski grand slam (vse štiri turnirje za grand slam, op. p.). Nazadnje je leta 1969 to uspelo Avstralcu Rodu Laverju.

"Napadam četrto zmago na OP ZDA. Šalim se, gre za koledarski grand slam. Vem, da ljudje radi govorijo o tem. Preostal je še en dvoboj. Vse je tu, in zato dajmo, naredimo to! Na terenu bom pustil telo, srce in dušo. Vse bom dal za to. Na ta dvoboj bom gledal, kot da je zadnji v karieri," je po zmagi v polfinalu povedal Đoković.