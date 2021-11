Oglasil se je Federer: Življenje se mi ne bo podrlo

Že nekaj časa se ugiba, kdaj bi se Roger Federer lahko vrnil na teniška igrišča. Za švicarski medij Le Matan je potrdil, da še vedno ni pripravljen za največje napore. Baselčan je najprej opravil podroben zdravniški pregled, preden je dal uradno izjavo. Pravi, da so bili rezultati pregleda vseeno spodbudni.

"Začel sem dolgo rehabilitacijo, v katero sem vložil dušo in telo. Položaj ni takšen kot leta 2016, zato moram biti potrpežljiv. Nenaporen tek bom lahko začel januarja, nadaljeval pa bom s treningom na igrišču. Zahtevnejši treningi bodo marca ali aprila. Na podlagi tega lahko rečem, da bom lahko začel igrati poleti 2022," je sporočil eden najboljših igralcev vseh časov.

"Bil bi zelo presenečen, če bi bil pripravljen do Wimbledona. Za to leto smo se odločili, da povsem odpravimo poškodbo meniskusa, kar zahteva več časa za okrevanje," je dodal 40-letni teniški igralec.

Življenje se mu ne bo podrlo

Na zadnjo operacijo je šel tudi zato, da bi lahko v prihodnosti smučal z otroki, igral tenis ali nogomet. Predvsem bi rad spet normalno zaživel, a rehabilitacije se bo lotil tudi kot vrhunski športnik.

"Moja ambicija je, da vsaj še enkrat vidim, česa sem sposoben kot profesionalec. Borim se za to in zelo sem motiviran. Čutim podporo ekipe in družine. Želim se posloviti na svoj način in na teniškem igrišču, zato sem vse vložil v okrevanje. Podobne izzive sem imel v karieri že večkrat. Včasih tudi javnost tega ni vedela. Čeprav vem, da se bliža konec, želim poskusiti igrati velike dvoboje. Vem, da ne bo lahko, ampak bom poskusil. A želim biti jasen, življenje se mi ne bo podrlo, če ne bom spet igral v finalu turnirja za grand slam. Vseeno bi bile to najlepše sanje, če bi se ponovile. Še vedno verjamem v to, verjamem v tovrstne čudeže," je še povedal Federer.

Nazadnje smo ga videli v Wimbledonu

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je svoj zadnji dvoboj odigral 7. julija v Wimbledonu, kjer je izpadel v četrtfinalu. Nekdanji prvi igralec sveta - trenutno je na 16. mestu - ima v svoji vitrini že 103 turnirske lovorike. Veliko vprašanje je, ali bo osvojil še kakšno.