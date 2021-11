Nekdanji ameriški igralec tenisa Pete Sampras meni, da je najboljši tenisač vseh časov Novak Đoković. In to trditev tudi utemeljuje.

Najboljši vseh časov ali GOAT, kot s kratico rečejo v angleščini. Kdo je to v tenisu? Novak Đoković, Roger Federer ali Rafael Nadal. Vsi trije so osvojili 20 grand slamov. In enotnega odgovora, kdo je najboljši med najboljšimi, ni. Srb je s 34 leti najmlajši med njimi in v zadnjih letih najbolj konstanten. Nedavno je Švicarju prevzel rekord največ tednov na prvem mestu lestvice ATP, zdaj pa še rekord v številu let na prvem mestu lestvice na koncu leta. Letos bo to že sedmič.

Pete Sampras Foto: Guliver Image In zadnje je ključni razlog, da ga za najboljšega vseh časov šteje tudi Pete Sampras. Še ena teniška legenda. Sam zmagovalec 14 grand slamov. "Sedem let je bonus k vsem grand slamom, ki jih je osvojil. To bo cenil šele, ko bo starejši. In uspelo mu je v obdobju, ko je premagoval še dva med največjimi, Rogerja in Rafo. Obenem pa ima pod nadzorom tudi naslednjo generacijo tenisačev," je v pogovoru za uradno spletno stran ATP razlagal Sampras.

"Kar je Novaku uspelo v zadnjih desetih letih – toliko osvojenih turnirjev, konstantnost, sedem sezon na prvem mestu lestvice na koncu leta – je zame jasen znak, da je največji vseh časov." In tako uspešnega tenisača, da bi bil toliko let številka 1, ne bo več, še meni Sampras. Ta je letos dopolnil 50 let, že 19 let pa mineva od konca njegove kariere.