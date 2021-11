Zmagovalec 20-ih turnirjev za gran slam Roger Federer ne igra od julija, ko je izgubil četrtfinalni dvoboj v Wimbledonu in moral na novo operacijo kolena. In za zdaj prav nič ne kaže, da bo za dvoboje nared do januarja, ko je na sporedu prvi grand slam sezone, odprto prvenstvo Avstralije. "Mislim, da ni veliko možnosti. Še vedno okreva. Kot ga poznam, želi biti prepričan, da je stoodstoten, da lahko igra za zmago na turnirju," je sporočil njegov trener Ivan Ljubičić. "Star je 40 let. Mora biti potrpežljiv. Ne more okrevati tako hitro kot nekoč. Gre korak za korakom."

Organizatorji OP Avstralije si sicer želijo, da bi v Melbournu zaigrali vsi trije zmagovalci 20-ih grand slamov: Federer, Novak Đoković in Rafael Nadal.