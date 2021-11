Medvedjevu poslastica, kakšno je stanje Italijana?

Na finalnem turnirju najboljše osmerice v torek v rdeči skupini igrajo drugi krog. Ruski teniški igralec Daniil Medvedjev je dosegel drugo zmago v Torinu. Po uvodni zmagi nad Poljakom Hubertom Hurkaczem je v današnjem prvem dvoboju rdeče skupine premagal Nemca Alexandra Zvereva s 6:3, 6:7 (3) in 7:6 (6). V večernem dvoboju bosta igrala še Matteo Berrettini in Hubert Hurkacz.

Trenutno drugi igralec na lestvici ATP in letošnji zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku iz Rusije je pred dnevi na mastersu v Parizu odpihnil Zvereva in ga zanesljivo premagal s 6:2 in 6:2.

Njun današnji obračun v prestolnici Piemonta je bil veliko bolj enakovreden, po dveh urah in 36 minutah pa ga je dobil 25-letni Moskovčan. Medvedjev je v prvem nizu prevladoval in leto dni mlajšega Zvereva zasenčil v vseh prvinah ter zmagal s 6:3.

Drugi niz je bil veliko bolj izenačen, po hudem boju ga je po več kot uri dolgem nizu v podaljšani igri dobil Nemec s 7:3. V odločilnem tretjem nizu so odločale malenkosti. Oba igralca sta dokaj zanesljivo držala svoj uvodni udarec, v drugi njuni današnji podaljšani igri pa je bil bolj zbran Medvedjev in slavil z 8:6.

Matteo Berrettini je prvi dvoboj zaradi poškodbe predal. Foto: Guliverimage

Glede drugega dvoboja pa se postavlja vprašanje, v kakšnem stanju je domačin Matteo Berrettini, potem ko je je moral prvi dvoboj proti Zverevu predati. Hubert Hurkacz pa je moral v uvodnem dvoboju po treh nizih priznati poraz Medvedjevu. Za oba igralca je to pomemben dvoboj, saj le z zmago ohranjata upanje, da se uvrstita v izločilne dvoboje. Statistika medsebojnih dvobojev je 2:1 za Berrettinija.

Rdeča skupina, 2. krog Danil Medvedjev (Rus/2) - Alexander Zverev (Nem/3) 6:3, 6:7 (3), 7:6 (6);

21.00 Matteo Berrettini (Ita, 6) - Hubert Hurkacz (Pol, 7)