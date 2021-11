Zverev po hudem boju izločil Đokovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na finalnem teniškem turnirju najboljše osmerice v Torinu se bosta v nedeljo za lovoriko udarila Rus Daniil Medvedjev in Nemec Aleksander Zverev. Prvi je brez večjih težav odpravil Norvežana Casperja Ruuda in mu prepustil le šest iger, drugi pa je v poslastici turnirja po treh nizih izločil prvega igralca sveta Novaka Đokovića. Srbu je letos prekrižal načrte že na olimpijskem turnirju na Japonskem, zdaj pa mu je preprečil še naskok na letošnjo lovoriko na zaključnem turnirju ATP:

V uvodnem polfinalnem dvoboju je ruski zvezdnik Daniil Medvedjev v 79 minutah nadigral 22-letnega Norvežana Casperja Ruuda (6:4 in 6:2) ter dobil še tretji medsebojni obračun. Drugi igralec sveta si je tako brez večjih težav v Torinu zagotovil nastop v velikem finalu, kjer bo v nedeljo branil naslov. Lani je v sklepnem dejanju premagal Avstrijca Dominica Thiema, tokrat pa bo njegov tekmec Alexander Zverev.

Letošnji olimpijski prvak Alexander Zverev je v Torinu premagal prvega igralca sveta. Foto: Reuters

Nemec je 10 let starejšemu srbskemu zvezdniku letos zagrenil življenje na olimpijskem turnirju v Tokiu, zdaj pa mu je preprečil še pot do šeste lovorike na zaključnih turnirjih ATP Masters. Igralca se odlično poznata, saj sta odigrala že 11. uradni dvobojev. Statistika je še vedno na strani 34-letnega Srba, a se je njegova prednost nekoliko stopila, saj v zmagah vodi "le" še s 7:4.

Đoković je tako koledarsko leto 2021 končal s tremi lovorikami na največjih grand slam turnirjih. Osvojil je OP Avstralije, OP Francije in Wimbledon, nato pa je njegov imeniten niz v finalu OP ZDA prekinil Medvedjev.

Novak Đoković je v skupinskem delu zaključnega turnirja dobil vseh šest nizov, v polfinalu pa je moral priznati premoč 24-letnemu Nemcu ruskih korenin. Foto: Reuters

Poteka tudi zaključni turnir v konkurenci dvojic. Kot prva sta se v finale prebila ameriško-britanski par Rajeev Ram in Joe Salisbury. Premagala sta Hrvata Nikolo Mektića in Mateja Pavića s 4:6, 7:6 (3), 10:4. V drugem polfinalu sta Francoza Pierre-Hugues Herbert ter Nicolas Mahut izločila špansko-argentinski par Marcel Granollers/Horacio Zeballos s 6:3 in 6:4.