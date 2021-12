Necepljenje bi bilo za Đokovića šele prva težava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković in OP Avstralije

Teniška in svetovna športna javnost je zaradi nastopa Novaka Đokovića na OP Avstralije že nekaj časa na trnih in v pričakovanju. Srbski teniški zvezdnik se je v zadnjih tednih izmikal vprašanjem o igranju na prvem turnirju za grand slam v sezoni. A vse bližje je trenutek, ko se bo moral prvi igralec sveta odločiti, kaj bo storil. Časa je namreč vse manj in tudi Srb je izjavil, da bo kmalu razkril svojo odločitev.

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov in aktualni zmagovalec OP Avstralije ni hotel razkriti, ali je cepljen proti covid-19. Mnogi domnevajo, da ni, a kot kaže, se je Beograjčan znašel v položaju, v katerem je upal, da ne bo nikoli.

Novak Đoković je lani še devetič zmagal na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Če Novak Đoković ni cepljen ali če bi cepljenje zavrnil, bi to pomenilo, da ne bo mogel igrati v Melbournu, braniti lanske zmage in morda osvojiti 21. lovorike na turnirjih za grand slam, kar bi bil zgodovinski rekord. A po mnenju nekaterih bi bil to zanj šele začetek težav.

Novak ima vso pravico zavrniti cepivo, a glede na njegovo prepoznavnost in priljubljenost v svetu bi lahko nehote postal prvi obraz necepljenih. Nova različica koronavirusa omikron je sprožila še več zaskrbljenosti po vsem svetu, prav tako lahko v nekaterih državah v zadnjih dneh vidimo množične proteste proti cepljenju. Novak vsekakor noče biti vpleten v politične razprave, a nekateri bi lahko njegovo ime izkoristili za širjenje svojega prepričanja.

Turnir Adria Tour se je klavrno končal. Foto: Guliverimage

Se še spomnite turnirja Adria Tour?

Spomnimo, da so srbskega teniškega asa močno kritizirali, potem ko so lani spomladi z njegovo pomočjo organizirali Adria Tour. V sklopu turnirja se je v Zadru nekaj igralcev okužilo s koronavirusom. Med njimi sta bila Đoković in njegova žena. In Novak si verjetno ne želi, da bi se spet znašel v središču pozornosti.

Oče je namignil, da njegovega sina verjetno ne bo v Avstralijo Srdjan Đoković, oče Novaka Đokovića, je namignil, da Novaka ne bo v Avstralijo. Foto: Guliverimage

Verjetno je Nole odločitev že sprejel, saj bi moral, če želi igrati na OP Avstralije, že prejeti prvi odmerek cepiva, drugače do januarja ne bi izpolnjeval pogojev za vstop v Avstralijo. Pred kratkim je njegov oče Srđan Đoković namignil, da njegov sin januarja ne bo odpotoval Melbourne.

"Z vsem srcem bi si želel igrati tam, saj je športnik. To bi si želeli tudi mi. Pod takšnimi pogoji Novak ne more igrati. Jaz ne bi. On je moj sin, vi pa lahko delate zaključke," je povedal Srđan Đoković.

Legendarni Nemec je med drugim povedal, da se povsem strinja z Đokovićem, da je cepljenje stvar vsakega posameznika. Foto: Guliverimage/Getty Images

Nekdanji trener Đokovića: Moral bo upoštevati pravila

Na vse skupaj se je odzval tudi Boris Becker, nekdanji trener Novaka Đokovića. "Ne morem si predstavljati, da ne bi igral v Avstraliji. Preveč rad ima ta šport in preveč rad ima zgodovino tega športa. Želi si prejeti 21. lovoriko na turnirjih za grand slam. Avstralija je njegov najljubši turnir, tam je zmagal devetkrat, zakaj ne bi še desetič?" je v podkastu Das Gelbe vom Ball dejal Becker.

Legendarni Nemec je med drugim povedal, da se povsem strinja z Đokovićem, da je cepljenje stvar vsakega posameznika. A če bo želel igrati na OP Avstralije, bo moral upoštevati pravila. "To pomeni, da mora biti cepljen, če bo želel igrati."

Lahko bi postal prvi obraz necepljenih

Lahko bi dejali, da se je 34-letni Beograjčan znašel v zelo nehvaležnem položaju. Če se bo izkazalo, da ne bo odpotoval na OP Avstralije, ker se noče cepiti, bi lahko postal prvi obraz tistih, ki so proti cepljenju. Razprave o (ne)cepljenju so že nekaj časa zelo vroče in sredi tega bi se lahko znašlo tudi ime Novak Đoković.