Trepetanje: Takšnega Novaka Đokovića redko vidimo #video

Navija in trepeta za vsako točko

Novak Đoković je v svoji športni karieri dosegel vse, a ko igra za svojo reprezentanco, njegova čustva pridejo še bolj do izraza. In ni važno, ali je Davisov pokal, olimpijske igre ali pokal ATP. To se je videlo pred dnevi, ko je Srbija igrala proti Kazahstanu.

Beograjčan na buren način proslavlja vsak točko in težko skriva svoja čustva, sploh ko je ob igrišču. Na družbenih omrežjih sta se pojavila fotografija in videoposnetek, kako prvi igralec sveta v četrtfinalnem dvoboju proti Kazahstanu navija in trepeta za zmago Miomirja Kecmanovića. Ta je po izredno napetem dvoboju izgubil proti Mikhailu Kukuškinu.

It’s December. He won 3 Grand Slams this year. The season started 11 months ago, and he’s 34 years old. Yet Novak Djokovic continues to invest his all for his nation.



Danes jih čaka dvoboj proti Hrvaški

Srbija se je po uvodni izgubljeni točki proti Kazahstanu vseeno uvrstila v polfinale Davisovega pokala. Najbolj zaslužen za to pa je bil nihče drug kot Nole. Srbija bo danes v polfinalu igrala proti reprezentanci Hrvaške. Srbija in Hrvaška sta se do danes dvakrat pomerili, oba dvoboja pa so dobili Srbi.

Še vedno mnogi menijo, da je premalo informacij o Peng Šuai.

Zelo jasno mnenje ima tudi o zloglasnem primeru kitajske igralke

Primer kitajske teniške igralke Peng Šuai, ki je visokega funkcionarja kitajske komunistične partije obtožila spolnega napada. Čeprav se je nekdanja prva igralka sveta večkrat javila, mnogi dvomijo, da je svobodna in da lahko govori, kar želi.

Mednarodno združenje teniških igralk WTA je zaradi neodzivnosti kitajskih oblasti v primeru igralke Peng Šuai v sredo odpovedalo vse turnirje, ki bi jih morala v prihodnjem letu gostiti Kitajska, vključno s tistimi v Hongkongu. Prav tako se uradni Peking glede tega primera vse do danes ni odzval.

"Ne vidim, da je WTA naredil kaj narobe." Foto: Reuters

Je bil pa v svojem odzivu zelo jasen Novak Đoković. "Povsem podpiram odziv WTA, saj nimamo dovolj informacij, kaj je s Peng Šuai. Kakšno je njeno stanje in njeno zdravje, je za teniško skupnost zelo pomembno. To je lahko kdorkoli. Lahko se zgodi igralcu ali igralki. Ne vidim, da je WTA naredil kaj narobe. In vsi, tudi ATP, želijo vedeti, kaj se dogaja. Mi nimamo nobenih informacij in mislim, da je bila to zelo pogumna poteza WTA," je na novinarski konferenci v Davisovem pokalu povedal Đoković.