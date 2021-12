MOK je še enkrat stopil v stik s Peng Šuai

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniški in športni svet zaposluje usoda dvakratne zmagovalke turnirjev za veliki slam v konkurenci ženskih dvojic Peng Šuai, ki je visokega funkcionarja kitajske komunistične partije obtožila spolnega napada. Predstavniki Mednarodnega olimpijskega komiteja so s Pengovo v sredo opravili nov videoklic in ji ponudili podporo.

"Delimo enako skrb kot številni drugi ljudje in organizacije glede dobrega počutja in varnosti Pengove. Zato je ravno včeraj ekipa MOK z njo opravila še en videoklic. Ponudili smo ji široko podporo, z njo bomo ostali v rednih stikih, za januarja pa smo se že dogovorili za osebno srečanje," so v današnji izjavi za javnost sporočili s sedeža MOK v Lozani.

Predsednik MOK Thomas Bach je 21. novembra opravil polurno videokonferenco s Pengovo.

"Obstajajo različni načini, kako doseči njeno dobro počutje in varnost. Reševanja njenega položaja smo se lotili zelo človeško in osebno. Ker gre za trikratno olimpijko, MOK te pomisleke obravnava neposredno s kitajskimi športnimi organizacijami. Uporabljamo 'tiho diplomacijo', ki se glede na okoliščine ter na podlagi izkušenj vlad in drugih organizacij kaže kot najobetavnejši način za učinkovito ravnanje v tovrstnih humanitarnih zadevah," so zapisali pri MOK.

Predsednik MOK Thomas Bach je 21. novembra opravil polurno videokonferenco s Pengovo, med katero je kitajska teniška igralka pojasnila svoj položaj. Na podlagi pogovora na daljavo v olimpijskem komiteju sklepajo, da je varna in dobro glede na težke razmere, v katerih se je znašla.

"To je bilo ponovno potrjeno v včerajšnjem klicu. Naš človeški in osebni pristop pomeni, da smo še naprej zaskrbljeni zaradi njenega položaja ter da jo bomo še naprej podpirali," so še zapisali pri MOK.

WTA je odpovedal vse turnirje na Kitajskem, vključno s tistimi v Hongkongu

Mednarodno združenje teniških igralk WTA je zaradi neodzivnosti kitajskih oblasti v primeru igralke Peng Šuai v sredo odpovedalo vse turnirje, ki bi jih morala v prihodnjem letu gostiti Kitajska, vključno s tistimi v Hongkongu, je sporočil predsednik WTA Steve Simon.

Odkar je 35-letna Pengova, nekdanja prva igralka sveta v ženskih dvojicah ter dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam v Wimbledonu (2013) in Parizu (2014) s Tajvanko Hsieh Su-Wei, v začetku novembra obtožila nekdanjega visokega kitajskega politika spolnega napada, je združenje WTA večkrat izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi nejasne usode teniške igralke.

Kitajske oblasti po njenem nenadnem in nenapovedanem izginotju niso sporočile, kje je teniška igralka. Niti obtoženi Zhang Gaoli, nekdanji podpredsednik kitajske vlade, niti zdajšnja kitajska vlada nista komentirala obtožb Pengove. Razpravo o tej temi pa so blokirali na kitajskem internetu. Nekaj minut po objavi so izbrisali vse njene objave, ki se nanašajo na razmerje z Zhang Gaolijem. Za nekaj časa je Pengova izginila iz družbenega življenja.