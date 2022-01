Mok se bo med ZOI sestal s Peng Šuai

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je danes potrdil, da je spet opravil pogovor s kitajsko teniško igralko Peng Šuai in da se namerava z njo v živo sestati v Pekingu med zimskimi olimpijskimi igrami prihodnji mesec. Pri Moku so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili, da so v stiku z igralko, nazadnje so se z njo pogovarjali "prejšnji teden".