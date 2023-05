Se še spomnite izginule športnice? Kaj se danes dogaja z njo?

Foto: Reuters

Leta 2021 je Peng Šuaj na družbenih omrežjih Žang Gaolija, nekdanjega podpredsednika Kitajske, obtožila spolnega nasilja in nato skrivnostno izginila iz javnosti. Kar nekaj časa niso vedeli, kaj se dogaja z nekdanjo vrhunsko teniško igralko. Pengova je zapisala, da jo v spolne odnose prisilil, potem ko je obiskala njegov dom, da bi skupaj igrala tenis. "Tisti popoldan nisem dala svojega soglasja in nisem mogla nehati jokati," je zapisala: "Pripeljal si me v svojo hišo in me prisilil v odnose."

Steve Simon, predsednik WTA, je za francoski L'Equipe povedal, da zdaj vedo, da je Peng Šuaj varna in kje je. Foto: Guliverimage

Zaradi tega se je združenje WTA odločilo, da do nadaljnjega ne bo več organiziralo turnirjev na Kitajskem, dokler ne bo jasno, kaj se dogaja z danes 37-letno teniško igralko, ki je bila nekdaj prva igralka sveta med dvojicami. V tistem času je nastala tudi kampanja Kje je Peng Šuaj?.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach se je že med zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu leta 2022 srečal s Peng Šuaj, vendar so mnogi menili, da je bilo vse skupaj zrežirano.

Zdaj naj bi vedeli, da je varna

Steve Simon, predsednik WTA, je za francoski L'Equipe povedal, da zdaj vedo, da je Peng Šuaj varna in kje je. Dodal je, da so se sicer pred časom odločili za zelo radikalno potezo, potem ko so odpovedali vse turnirje na Kitajskem. A glede na njegovo izjavo je jasno, da se bodo turnirji v azijsko državo vrnili .

"Po 16 mesecih brez tekmovanj in vztrajnih prizadevanj za dosego naših prvotnih zahtev se položaj ni spremenil. Ugotovili smo, da ciljev nikoli ne bomo v celoti dosegli, na koncu pa bodo največ plačale naše igralke," so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

"Nikoli nismo rekli, da se ne bomo vrnili na Kitajsko." Foto: Guliverimage

Je svojo vlogo spet odigral denar?

Umik prepovedi nekateri razumejo kot predajo združenja WTA in da sta svojo vlogo odigrala denar in donosen kitajski trg. A Simon se je branil, da bi lahko v nasprotnem primeru ostali v slepi ulici in se ne bi premaknili nikamor.

"Lahko pa se vrnemo tja in poskušamo biti del rešitve. To je sprememba položaja. Nikoli nismo rekli, da se ne bomo vrnili na Kitajsko. Pomembno je, kako lahko še branimo interese Peng Šuaj in kako lahko dosežemo pomembne spremembe, da rešimo težave," je še povedal Simon.

Preberite še: