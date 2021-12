Še naprej bodo vzdrževali stike s Peng Šuai

Pri Moku doslej v primeru Peng Shuai - kitajska teniška igralka je nekdanjega visokega funkcionarja obtožila spolnega napada, nato pa za več tednov povsem izginila iz javnosti - nikoli niso obsodili ravnanja kitajskih oblasti ali zahtevali pojasnil uradne Kitajske, kaj se dogaja z igralko.

Foto: Twitter

"Lahko vam zagotovim, da bomo o vseh vidikih tega primera še naprej razpravljali s kitajsko stranjo," je dejal Bach, potem ko so pri Moku opravili dva videoklica z nekdanjo številko ena v dvojicah, in dodal: "Skupaj s številnimi športniki in ljudmi po vsem svetu smo delili našo skrb zaradi Peng Shuai, ko je dolgo ni bilo na spregled."

Petintridesetletnica je prek kitajske različice Twitterja Weiboja v začetku novembra visokega funkcionarja obtožila spolnega nadlegovanja. Kmalu zatem je cenzura na Kitajskem njene objave na družbenih omrežjih hitro izbrisala, za njo pa se je za več tednov izgubila vsaka sled.

Takoj so se pojavile skrbi glede njenega dobrega počutja. Združenje teniških igralk WTA je zaradi tega primera odpovedalo vse turnirje na Kitajskem. Tam so sicer ponudili prve dokaze, da je igralka živa in zdrava, pri WTA pa so podvomili o verodostojnosti gradiv.

Foto: Twitter

Številni so od Moka zahtevali enako držo, kot jo ima WTA, zato so se pojavili tudi prvi pozivi k bojkotu zimskih olimpijskih iger. Bach je v pogovoru za dpa dejal, da je več načinov ravnanja.

"Združenje WTA je šlo svojo pot in sprejelo svojo odločitev. Številne druge športne organizacije so izbrale drugačno pot. Poti so lahko različne, a cilji so lahko enaki," meni Bach.

Ta je obenem zagotovil, da bo Mok nadaljeval pogovore s Peng Šuai in s kitajskimi oblastmi tudi po zimskih olimpijskih igrah, ki jih bo Peking gostil od 4. do 20. februarja 2022. "S tem pristopom bomo nadaljevali in ohranili stike. Zimske igre ne bodo končna točka," je še zatrdil predsednik Moka in dodal, da je tako imenovano tiho diplomacijo leta 2008 ob poletnih olimpijskih igrah v Pekingu uporabil tudi tedanji predsednik Moka Jacques Rogge po kitajskem zatiranju nemirov v Tibetu.

"Glede na naše izkušnje je to prava strategija in naša najboljša možnost," je sklenil Bach.