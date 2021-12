Zaradi Peng Šuaj ne želijo kaznovati milijarde ljudi #video

Pred časom se je pojavil posnetek Peng Šuaj, ko je bila na večerji s trenerjem in prijateljicami.

Zgodba Peng Šuaj še vedno dviguje veliko prahu in ima tudi velike razsežnosti.

Zgodba Peng Šuaj še vedno dviguje veliko prahu in ima tudi velike razsežnosti. Pengova je novembra razkrila, da jo je v spolne odnose prisilil visoki član kitajske komunistične partije Gaoli Džang. Razkritje o zlorabi je bilo del daljše objave, ki jo je naložila na Weibo, kitajsko različico omrežja Facebook. Kitajske oblasti so v pol urah zapis izbrisale, a je ta vseeno dosegel medije. Od takrat s Peng Šuaj nihče ni bil v neposrednem stiku.

David Haggerty, predsednik Mednarodne teniške zveze Foto: Guliverimage

Ne želijo kaznovati milijarde ljudi. "Odgovorni smo tudi za razvoj!"

Proti temu je še najbolj ostro nastopilo Mednarodno združenje teniških igralk (WTA), ki je tudi že ukrepalo. Združenje je zaradi neodzivnosti kitajskih oblasti za prihodnje leto odpovedalo vse turnirje na Kitajskem, vključno s tistimi v Hongkongu.

Nekoliko bolj zadržani so pri ITF, a pravijo, da podpirajo vse pravice žensk. "Obtožbe je treba preučiti, in v zakulisju bomo še vedno neposredno delali na tem, da to stvar rešimo. Vendar morate vedeti, da je ITF vodilni organ tega športa po vsem svetu. In ena od stvari, za katero smo odgovorni, je tudi razvoj. Ne želimo kaznovati milijarde ljudi, zato bomo v tej državi (Kitajska, op. p.) še vedno vodili mladinske in seniorske dogodke," je za BBC povedal David Haggerty, predsednik Mednarodne teniške zveze.

Aktualni in nekdanji teniški asi pozdravljajo stališče WTA Steve Simon Foto: Guliverimage

Združenje WTA dvomi, da je nekdanja prva igralka sveta v dvojicah svobodna in varna, ter je tudi zaskrbljeno zaradi morebitnih tveganj igralk in preostalega osebja na Kitajskem. Kitajska vlada se je na to odzvala, da nasprotuje politizaciji športa.

Aktualni in nekdanji vrhunski igralci so pozdravili dejanja predsednika Mednarodnega združenja teniških igralk Steva Simona, ki je načela postavil pred zaslužke. Medtem pa so mnogi kritizirali moško združenje teniških igralcev (ATP) kritizirali, ker ne zavzema istega stališča kot WTA.

Pri ITF so večkrat poudarili, da je njihova glavna skrb dobro počutje Peng Šuaj. "Še naprej bomo analizirali situacijo, vendar menimo, da sta razvoj in dostopnost tenisa zelo pomembna. Ta prizadevanja bomo nadaljevali v sodelovanju s kitajsko teniško zvezo."

Dva posnetka in dva pogovora z Mednarodnim olimpijskim komitejem

Na družbenih omrežjih so se že pred časom pojavili posnetki Peng Šuaj. Na enem je bila posebna gostja na turnirju v mlajših kategorijah, na drugem pa je večerjala s trenerjem in prijateljicami. Prav tako je bila dvakrat na videopovezavi s člani Mednarodnega olimpijskega komiteja, a to nekaterih še vedno ne prepriča, da je 35-letna teniška igralka dejansko svobodna.

Spomnimo, da so februarja prihodnje leto v kitajskem Pekingu organizirane zimske olimpijske igre.

Gaoli Džang ali uradni Peking se na domnevno spolno nadlegovanje vse do danes še nista odzvala.