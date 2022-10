Združenje WTA ne bo popustilo glede Peng Shuai

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V začetku novembra bo namreč minilo leto dni, odkar je Peng Shuai na družbenem omrežju Weibo visokega kitajskega politika obtožila spolne zlorabe. Njena objava je bila kmalu zatem izbrisana.

Nekdanja številka 1 v dvojicah na svetu je pozneje celo zanikala, da je izrekla obtožbe. Državna cenzura na Kitajskem pa je na kitajskem internetu o tem blokirala kakršno koli razpravo.

Zaradi tega primera se je združenje WTA umaknilo s Kitajske. Tudi moška organizacija ATP minulo sezono ni gostila turnirjev na Kitajskem, a je to opravičila s tamkajšnjimi strogimi koronskimi pravili.

"Dobili smo potrditev Kitajske, da je Peng Shuai na varnem in dobro, vendar se osebno z njo nismo srečali," je še dejal Simon in dodal, da je bil to eden od pogojev. Združenje WTA bo še naprej vztrajalo na pojasnilu, ki ga je že lani zahtevalo od kitajskih organizatorjev, še piše dpa.

Združenje WTA je namreč z omenjeno igralko zahtevalo pogovor na štiri oči, v katerem želi razčistiti vsebino njene lanske objave na kitajskem družbenem omrežju Weibo.

Pri združenju WTA so sicer napovedali, da bi se prihodnje leto turnirji lahko vrnili na Kitajsko. Ta naj bi med drugim v Shenzhenu gostila tudi finale sezone najboljše osmerice.