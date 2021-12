WTA zaradi Peng Shuai odpovedalo vse turnirje na Kitajskem

Odkar je 35-letna Pengova, nekdanja prva igralka sveta v ženskih dvojicah in dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam, v začetku novembra obtožila nekdanjega visokega kitajskega politika spolnega napada, je združenje WTA večkrat izrazilo globoko zaskrbljenost zaradi nejasne usode teniške igralke, ki je izginila iz javnega življenja.

"Kako naj našim igralkam razložim, da naj igrajo tam, kjer Peng Shuai ne dovolijo prosto komunicirati z javnostjo in jo očitno z različnimi metodami zadržujejo proti njeni volji. Seveda se ob tem bojim tudi za varnost naših igralk, ki bi morale v letu 2022 nastopati na Kitajskem," je zapisal predsednik Simon.

"With the full support of the WTA Board of Directors, I am announcing the immediate suspension of all WTA tournaments in China, including Hong Kong."