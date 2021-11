Najprej jo je gledalo le pet gledalcev, čez dva tedna pa šok za vse

Fernando Gonzalez Foto: Guliver Image

Emma Raducanu je na letošnjem OP ZDA spisala eno največjih zgodb v zgodovini tenisa, potem ko se je preko kvalifikacij prebila do glavnega turnirja, nato pa tudi zmagala na enem najbolj prestižnih turnirjev na turneji. Fernando Gonzalez je za Tennis365 povedal, da bo 19-letnica potrebovala kar nekaj časa, da se bo navadila na status superzvezdnice in se postavila na noge.

"Potrebovala bo nekaj mesecev, da se bo lahko na vse navadila. Treba je vedeti, da je bila pred OP ZDA 150. igralka na svetu, zdaj pa je igralka, o kateri vsi govorijo. Nekaj časa sem jo gledal v prvem krogu kvalifikacij, kjer je bilo približno pet ljudi. Dva tedna in pol pozneje pa je osvojila veliko denarno nagrado (2,2 milijona evrov). Pred polnim stadionom je postala zmagovalka in danes cel svet ve zanjo. To je neverjetna zgodba."

Foto: Guliverimage Marketinški strokovnjaki pravijo, da od Lewisa Hamiltona (F1) in teniške igralke Naomi Osake še ne pomnijo takšnega zanimanja za katero od športnic ali športnikov. To mnenje deli tudi Mark Borkowski, ki Raducanujevi napoveduje zelo svetlo oglaševalsko prihodnost. "V njej vidim dekle za milijardo dolarjev. Ona je vse, kar predstavljajo pozitivne ikone, ki jih potrebujemo v tem obdobju. V konfliktnih kulturnih vojnah imamo tukaj nekoga, ki je mlad, nadarjen in ima več kulturnih korenin. Ona je vse tisto, kar bi si vsaka blagovna znamka trenutno želela. A bojim se, da bo ta balon počil, če ne bo kmalu zmagala," je za SunSport povedal Borkowski.

Vsi čakajo, da bo naredila nekaj posebnega

Danes 41-letni Gonzalez trdi, da ji morajo ljubitelji tenisa dati nekaj časa in da gre sicer za igralko z odlično mentaliteto in da je pred njo še bogata športna kariera. "Težko se je tako zgodaj prebiti v finale turnirja za grand slam in igrati proti igralki svoje generacije. A na koncu je vseeno zmagala. Zdaj jo vsi spremljajo in čakajo, da bo naredila nekaj posebnega. Poleg tega si jo ostale igralke želijo premagati. To je lahko zelo težko, ampak z njo bo vse v redu," je še povedal nekdanji vrhunski teniški igralec.

Navdušena nad trenerjem: od štiri do pet ur v fitnesu

Raducanujeva je ob ekshibicijskem turnirju v Londonu povedala, da se že pripravlja na novo sezono, in razkrila odnos s Torbenom Beltzom, trenerjem, ki ima za seboj ogromno izkušenj. "Veliko sva se pogovarjala, ampak zdaj veliko delam v fitnesu. Okrog štiri do pet ur na dan. S tenisom bom začela prihodnji teden, tako da bomo trdo delali vse do Avstralije," je dejala trenutno 19. igralka sveta, ki med drugim pove, da je Torben Beltz v ekipo prinesel veliko pozitivne energije.

"Vidim, da ga je res dobro imeti v svoji ekipi. Nenehno dviguje razpoloženje in navdušena sem, ko lahko delam z njim. V času pripravljalnega obdobja ga bom imela priložnost bolje spoznati in videli bomo, kam gredo stvari."

V decembru jo čaka še en ekshibicijski dvoboj

Emmo v letu 2021 čaka še en ekshibicijski dvoboj. V Abu Dabiju bo 16. decembra igrala z Belindo Bencic, aktualno olimpijsko prvakinjo iz Tokia.

Emma Raducanu je bila letos prvič po sedmih letih na počitnicah.