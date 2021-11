In kot kaže ga je vendarle našla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Emma Raducanu in novi trener

Emma Raducanu, trenutno ena najbolj vročih teniških igralk na turneji, je kot kaže vendarle našla trenerja, ki jo bo v prihodnje spremljal na turneji. To bo izkušeni nemški trener Torben Beltz.

Štiriinštiridesetletni teniški trener Torben Beltz ima iz preteklosti kar nekaj izkušenj z vrhunskimi igralkami. Med drugim je vodil Angelique Kerber, potem ko je ta leta 2016 zmagala OP Avstralije in OP ZDA. Letošnjo sezono sta z nekdanjo prvo igralko sveta spet združila moči, a je Kerberjeva v ponedeljek sporočila, da v naslednji sezoni ne bosta več sodelovala.

O novem trenerju Raducanujeve je prvi poročal The Telegraph, potem ko so v eni izmed kavarn v Orpingtonu videli 18-letno Britanko, njenega agenta Chrisa Helliarja in Torbena Beltza.

"Glede trenerske situacije lahko rečem, da gredo stvari v pozitivno smer." Foto: Guliverimage

Torben Beltz ta teden ni v Linzu, kjer je Raducanujeva postavljena kot prva nosilka turnirja. Vseeno se zdi, da je že vse dogovorjeno, čeprav je bila mlada zvezdnica v nedeljo v svojih izjavah o novem trenerju še previdna.

"Glede trenerske situacije lahko rečem, da gredo stvari v pozitivno smer. Imela sem nekaj preizkušenj, ki so se izkazale za dobre. Imela bom trenerja na mestu in navdušena sem, da bomo imeli v pripravljalnem obdobju dober trening," je v nedeljo povedala senzacionalna zmagovalka OP ZDA.

Donna Vekić Foto: Gulliver/Getty Images

Delal je tudi z Vekićevo

Emma Raducanu se je kmalu po zmagi v New Yorku razšla s trenerjem Andrewom Richardsonom, saj ta nima toliko izkušenj s turneje. Emma je iskala nekoga, ki ima prave izkušnje in Torben Beltz je zagotovo eden pravih. Poleg tega, da je dolgo delal s Kerberjevo, je sodeloval tudi z Hrvatico Donno Vekić.