Ta teden je v medijih precej odmevala izjava Eddieja Jonesa, trenerja angleške ragbijske reprezentance, ki je bil kritičen do mlade teniške zvezdnice Emme Raducanu. Nekateri so celo menili, da so bile njegove izjave seksistične. Jones se je želel s pismom opravičiti, a je Raducanujeva zavrnila povabilo na tekmo angleške ragbijske reprezentance in s tem dala vedeti, da ne bo kar tako sprejela njegovega opravičila.

Foto: Guliverimage

"Kje ste jo lahko videli?"

Na začetku tega tedna je v angleških medijih završala izjava Eddieja Jonesa. Ta je namignil, da je slaba forma Emme Raducanu posledica njenih obstranskih dejavnosti, ki jih je imela po senzacionalni zmagi na letošnjem OP ZDA. Emma Raducanu je namreč postala prva igralka v zgodovini tenisa, ki je kot kvalifikantka zmagala na turnirju za grand slam.

"Obstajajo razlogi, zakaj mlado dekle, ki je zmagalo na OP ZDA, ni več v tako dobri formi. Kje ste jo lahko videli? Na naslovnici Vougea in Harper's Bazaarja ali karkoli je že. Tam je nosila oblačila Christiana Diorja … To so moteči dejavniki," je povedal Jones, potem ko je Raducanujeva na turnirju v Linzu v Avstriji na uvodnem dvoboju izgubila proti Kitajki Xinyu Wang, trenutno 106. igralki sveta.

"Imam svoje starše, ki bi mi stoodstotno povedali, če bi me 'odneslo'." Foto: Guliverimage

Straši bi ji zagotovo povedali, če bi jo "odneslo"

Mlada zvezdnica je po tej kritiki še enkrat več zatrdila, da ostaja na realnih tleh in da je po senzacionalnem uspehu še vedno osredotočena na svojo igro in tenis. "Mislim, da bo imelo veliko ljudi mnenje o meni in o vsem, kar počnem. Vem, da ostajam osredotočena z ožjim krogom ljudi, ki so ob meni. Imam svoje starše, ki bi mi stoodstotno povedali, če bi me 'odneslo'," je bila jasna trenutno 30. igralka sveta, ki ravno danes praznuje 19. rojstni dan.

Eddie Jones je bil zaradi svoje izjave deležen številnih kritik. Foto: Guliverimage

Želel je, da je dobro poskrbljeno za mlade igralce

Eddie Jones je po tem, ko je bil zaradi hudih kritik na udaru navijačev mlade teniške zvezdnice, stopil korak nazaj. Ko so ga vprašali, ali so bile njegove izjave seksistične, je odgovoril, da nikakor ne. "Emmi smo poslali zasebno pismo, da se prepričamo, da je razumela komentar. Kar zadeva mene, je ta zgodba končana."

"Bistvo je bilo, da je mladim igralcem v Veliki Britaniji zelo težko. Imamo skupino zelo dobrih mladih igralcev in želim si, da je dobro poskrbljeno za njih. Veliko mladih igralcev lahko zmoti veliko dejavnikov. To je bil edini namen mojega komentarja," se je branil Jones.

Emma naj bi povabilo zavrnila. Kaj je razlog za to?

Po poročanju The Guardiana je Emma zavrnila povabilo angleške ragbijske zveze, ki bo v soboto igrala proti reprezentanci Avstralije. Zdi se, da mlada teniška igralka ni sprejela opravičila.

Trenersko dirigentsko palico pri mladi Britanki je prevzel Torben Beltz, izkušeni nemški trener. Foto: Guliverimage

Oglaševalci naj bi stali v vrsti zanjo

Dejstvo je, da je Emma Raducanu od senzacionalne zmage zelo na očeh javnosti in po nekaterih mnenjih sponzorji in prestižne blagovne znamke v vrsti čakajo nanjo. Do zdaj je že podpisala pogodbi z Diorjem in Tiffany & Co, prav tako se je pojavila v božičnem oglasu z drugimi športnimi zvezdniki z Otoka. Nekateri celo menijo, da bi ob pravih rezultatih in pravih potezah postala športnica za milijardo dolarjev.

Mlada Britanka je po zmagi na OP ZDA igrala štiri dvoboje, njen izkupiček je bil dve zmagi in dva poraza. Ta teden je postalo jasno, da si je končno našla trenerja z izkušnjami. Trenersko dirigentsko palico je prevzel Torben Beltz.