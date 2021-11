Mok potrdil videopogovor s Peng Shuai

Dosedanji dokazi o tem, da je živa in zdrava, pa so bili objavljeni predvsem v kitajskih medijih, kjer so danes objavili tudi nov video in fotografijo Peng Shuai na odprtju mladinskega turnirja v Pekingu.

Zdaj je Mok potrdil, da so se s športnico pogovarjali pol ure. "Danes se je predsednik Moka Thomas Bach v videokonferenci pogovarjal s trikratno olimpijko, Kitajko Peng Shuai," je sporočil Mok.

"Čutim olajšanje, ker sem videla, da je Peng Shuai v redu, to je bila naša glavna skrb," pa je dejala predsednica komisije športnikov pri Mok Emma Terho, ki je tudi sodelovala v pogovoru.

Kot so poročale agencije, je v videu, ki so ga danes objavili kitajski mediji, videti, kako občinstvo z aplavzom pozdravlja posebne goste turnirja, ki jih prireditelji kličejo poimensko, in med njimi je tudi Pengova. Ta je sicer pomahala občinstvu, ni pa spregovorila. Nastale so tudi nove fotografije.

Kitajske oblasti še vedno niso potrdile, kje se nahaja izginula teniška igralka. Za prejšnje fotografije in video pa velja, da ni bilo mogoče neodvisno potrditi, kdaj in kje so bile posnete, zato so bili pri Mednarodnem združenju teniških igralk WTA s svojimi ocenami zadržani.

Zdaj 35-letne Pengove, nekdanje prve igralke sveta v ženskih dvojicah in dvakratne zmagovalke turnirjev za grand slam, do tega konca tedna ni bilo videti v javnosti, odkar je 2. novembra politika Zhang Gaolija obtožila spolnega napada.