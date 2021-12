Stokanje bi jo skoraj odneslo iz Wimbledona: vedel je, da to dela namerno #video

Monika Seleš in Steffi Graf Foto: Guliverimage

Monika Seleš, nekdanja vrhunska teniška igralka, je bila prva igralka, ki je ob vsakem udarcu zastokala. To pa ni motilo samo nekaterih igralcev, ampak tudi večino njenih nasprotnic. Tistega leta (1992) sta se v finalu udarili legendarna Steffi Graf in že omenjena Monika Seleš.

Kot zaljubljen prašič

Sultan Gangji je jasno povedal, da na igrišču ne bo dovolil stokanja, ki ga je Seleševa povzročala ob vsakem udarcu. To početje je zmotilo marsikatero igralko. Med njimi je bila tudi legendarna Martina Navratilova, ki je proti Moniki igrala v polfinalu in tudi izgubila.

Jennifer Capriati je v enem od dvobojev Seleševi zabrusila "shut the f**k up" (utihni že enkrat), medtem ko je Navratilova enkrat dejala, da se Moniko med igranjem sliši kot zaljubljenega prašiča.

Pritoževanje Martine Navratilove v polfinalu Wimbledona leta 1992.

Kako je vedel, da Monika Seleš stoka namerno?

Gangji je bil takrat zaposlen pri ITF (Mednarodna teniška zveza op. p.) in je bil odgovoren za pravila in predpise teniške igre. Poleg tega je še sodil teniške dvoboje. Takratni sodnik turnirja v Wimbledonu Alan Mills ga je vprašal, kaj lahko naredijo v primeru Seleševe. Njegovo mnenje je bilo jasno, saj je menil, da Seleševa to počne namerno.

"Spraševali so me, kako si lahko razlagam, da je njeno stokanje na igrišču namerno. Rekel sem jim, da sem v pokalu Fed gledal dvoboj, ko je igrala ZDA. Tam sem med treningom slišal Nicka Bollettierija (priznanega trenerja op. p.), ki je Moniki rekel, da naj ne stoka, dokler ne udari žogice. S tem namreč zmede nasprotnice, saj so te vajene, da slišijo zvok udarca. Po zvoku pa so tudi vedele, kako močen je udarec. Če stokaš, tega nasprotnica ne sliši. Zato sem rekel, da to počne namerno. Slišal sem to," je razlagal Sultan, ki je dejal, da so za njegovim stališčem stali tudi organizatorji Wimbledona.

Monika Seleš seveda ni bila zadovoljna z opozorili sodnika. Foto: Guliverimage

Njegov pristop do igralcev je bil zmeraj pošten, a v tem primeru ni bilo popuščanj. Sultan Gangji je imel svoj načrt. Torej da Seleševo prvič diskretno opozori. Če ne bo nehala, bodo sledili strožji ukrepi. Pa se je držal tega načrta? "Ko sem jo prvič po tihem opozoril, mi je rekla: 'O čem govoriš? Ukvarjaj se raje s sojenjem.' Odgovoril sem ji: 'Še enkrat ti povem, ne stokaj.' Pri izidu 3:1 sem ji rekel, da ji bom dal javno opozorilo. Za tem je začelo deževati."

Vse dogajanje se je preselilo v ozadje, kjer naj bi bilo precej glasno. Monika Seleš se je po besedah sodnika razburjala in ga zmerjala z neumnežem. "Ta neumni sodnik mi govori o pravilu številka 25, kaj je sploh pravilo 25? Jaz naj bi igrala tenis, on, ki naj bi sodil dvoboj, pa mi govori neumnosti. Ne pusti mi, da se osredotočim na tenis," naj bi bruhalo iz devetkratne zmagovalke turnirjev za grand slam.

Kaj je odkrila raziskava o stokanju?



V raziskavi (National Strength & Conditioning Association) so ugotovili, da s pomočjo stokanja nekateri močneje udarijo žogico. S pomočjo desetih teniških igralcev in igralk, ki so igrali v univerzitetni ligi, so naredili preizkus. Igralci so morali udarjati žogico s stokanjem in brez njega. Vsak je udarjal petkrat po dve minuti, vmes pa je imel minuto odmora. Naprave so pokazale, da se srčni utrip in poraba kisika nista kaj dosti razlikovala, medtem ko so testiranci med stokanjem žogico za 3,8 odstotka močneje udarjali.

Na trenutke mu je bilo grozno

Pri izidu 4:1 ji je Gangji želel vzeti točko. Poklical jo je k sebi, Seleševa pa mu je dejala, da noče nadaljevati igre in da želi, da ga zamenjajo. "Bilo je grozljivo. Igral se je finale in nekdo me obtožuje, da želim zaj… dvoboj. Da sam postavljam pravila in da ji želim uničiti kariero. Spet smo se morali umakniti zaradi dežja. Seleševa se za tem ni želela vrniti na igrišče, dokler me ne zamenjajo, ampak me je Alan Mills pri tem podprl, ona pa je na koncu izgubila dvoboj."

Stokanje Marije Šarapove

Marija Šarapova je bila ena najglasnejših na igrišču. Foto: Gulliver/Getty Images

Vsi ti pripetljaji niso ostali skriti medijem, saj je prišlo tudi do nekaj provokativnih in vulgarnih na račun Seleševe. Ob tem se Gangji ni najbolje počutil, a je s tem za nekaj časa dosegel svoj namen. "V veliki meri mi je uspelo. Vsi so dobili sporočilo, da stokanje zaradi pravila številka 25 ni dovoljeno. Stokanje se je končalo, a se je skozi leta spet vrnilo na igrišča. Marija Šarapova je bila grozna, prav tako Viktorija Azarenka. Zdaj je spet vse ušlo izpod nadzora, kar je žalostno," je za Tennis365 povedal Sultan Gangji.