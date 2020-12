Kot najstnica doživela marsikaj, nato se je zgodil še napad

Kljub temu Seleševa danes velja za eno izmed teniških ikon. Danes 47-letna Američanka, rojena v nekdanji Jugoslaviji, se še danes zelo dobro spominja prelomnih trenutkov v svoji karieri. Njen velik talent so opazili zelo kmalu. Kazali so ga tudi njeni rezultati, saj je pri rosnih 16 letih zmagala na OP Francije.

Že kot zelo mlada je kazala izjemen talent. Foto: Gulliver/Getty Images

"Trenutek, ki bo vedno izstopal, je zmaga na OP Francije leta 1990. To je bila moja prva zmaga na turnirju za grand slam. Stara sem bila šestnajst let," se spominja Seleševa. "Do trenutka, ko stopite na profesionalno turnejo, imate veliko pričakovanj, toda globoko v sebi ste še vedno najstnik in poskušate ugotoviti, ali ste zares dobri v tem."

Ravno ko je našla ravnotežje, se je zgodil grozovit napad

V treh letih je mala Mo, kot so jo klicali, v svojo vitrino postavila osem lovorik za grand slam. Leta 1993, ko je zmagala na OP Avstralije, je prišla v leta, ko je lahko vse nekako uravnotežila. Znala se je spopadati s pritiski, ki so jih ji nalagali njeni navijači in sponzorji.

"Drugi odločilen trenutek je bilo OP Avstralije leta 1993, saj sem do takrat kot najstnica doživela marsikaj. Spraševala sem se, kaj želim delati. Bila sem tako mlada in tako dobra v tem, kar sem počela, a ob tem sem od vseh čutila velik pritisk. Od sponzorjev, da moram vedno igrati najbolje, da se moram pojavljati na turnirjih. Mislim, da sem januarja leta 1993 našla ravnotežje."

Monika Seleš je leta 1993 v Hamburgu doživela grozovit napad z nožem. Foto: Reuters

Kaj bi bilo, če se ne bi zgodil 30. april 1993

Ljubitelji tenisa se zagotovo spomnijo dogodka iz leta 1993. Monika Seleš je takrat doživljala pravo nočno moro. V četrtfinalu turnirja v Hamburgu jo je med odmorom s 23-centimetrskim nožem od zadaj napadel neuravnovešeni navijač Steffi Graf Günter Parche. Seleševa je dobila centimeter in pol globoko rano, dogodek pa je za vedno zaznamoval teniški šport.

Po napadu ni bila več enaka Foto: Reuters

Dve leti po grozovitem napadu se je vrnila na teniško turnejo, a nikoli več ni bila enaka. Vseeno je po vrnitvi leta 1996 v Melbournu zmagala. "Dve leti po tistem je bilo OP Avstralije 1996 nekaj posebnega. To je bil moj prvi turnir za grand slam po incidentu v Hamburgu. Takrat me je zadnjič gledal oče," se spominja nekdanja vrhunska igralka.

"Vedno sem občudovala Sereno. Spoznala sem jo, ko je imela deset let. Njena delovna etika, predanost in želja so me vedno navdihovale." Foto: Reuters

Ne odpišite Serene Williams

Seleševa se je dotaknila tudi Serene Williams, s katero se je tudi pomerila v svoji športni karieri. Odigrali sta pet medsebojnih dvobojev, štiri je dobila Williamsova, enega pa danes upokojena igralka. Monika, ki je skupaj osvojila 53 lovorik, je ena tistih, ki menijo, da Serene ne sme nihče odpisati. Williamsova že nekaj čas lovi rekord Margaret Court – 24. zmago na turnirjih za grand slam.

"Vedno sem občudovala Sereno. Spoznala sem jo, ko je imela deset let. Njena delovna etika, predanost in želja so me vedno navdihovale. Vem, da pravi, da sem bila jaz njen navdih, a tudi ona je bila moj."

"Zelo blizu je rekordu Margaret Court. Imela je nekaj priložnosti, da se izenači z njo. Ne morem si misliti, pod kakšnim pritiskom je, a kot sem že dejala, nikoli ne odpišite Serene," je pred dnevi v intervjuju za laureus.com dejala Seleševa.