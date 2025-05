Ponoči so neznanci vlomili v župnijsko cerkev na Frankolovem, kjer kot župnik deluje znan slovenski duhovnik in filozof Branko Cestnik, ki je fotografijo uničene škatle za darove tudi delil na svojem družbenem omrežju.

"Ponoči so vlomili v frankolovsko cerkev in jo ropali. Spravili so se tudi na puščico za Karitas," je na družbenem omrežju Facebook zapisal znani slovenski duhovnik, teolog in filozof Branko Cestnik.

Kot je razvidno s fotografije in je zapisal tudi župnik na Frankolovem, so neznani storilci uničili leseno škatlo, v kateri se zbirajo prispevki za krajevni Karitas.