Že odkar je Carlos Alcaraz prišel na teniško turnejo ATP, je pritegnil veliko pozornosti. Po njegovi drugi zaporedni zmagi v Wimbledonu pa so mnogi prepričani, da se je končno začela menjava generacije in da mladi igralci počasi izpodrivajo zimzelenega Novaka Đokovića. Prav tako bi lahko bili priča izjemnemu obdobju, ki ga je v zadnjih letih krojila velika trojica (Novak Đoković, Roger Federer in Rafael Nadal).

Pred njim je še svetla športna prihodnost. Foto: Reuters

Carlos Alcaraz je z zadnjo zmago v All England Clubu v manj kot dveh letih osvojil štiri zmage na turnirjih za grand slam, kar je izjemen dosežek – sploh če upoštevamo, da je premagal tudi Novaka Đokovića, ki velja za enega najboljših igralcev vseh časov. Nekateri so za mladega Španca dejali, da je najboljši 21-letnik vseh časov. Svoj rojstni dan je praznoval pred dobrima dvema mesecema in že dosegel veliko. Svojo vitrino z lovorikami lahko v prihodnjih letih še veliko bolj obogati.

Zapisal se je že na marsikateri prestižni seznam

Alcaraz je že dosegel nekaj mejnikov in se s svojimi uspehi zapisal na prestižne sezname teniške zgodovine. Nedeljska zmaga v Wimbledonu je bila njegova druga zaporedna, tako je postal šele deveti igralec v zgodovini, ki mu je na sveti travi uspelo ubraniti naslov. Postal je šesti igralec v zgodovini, ki mu je v isti sezoni uspelo osvojiti OP Francije in Wimbledon, ter je najmlajši igralec v zgodovini, ki je osvojil t. i. Surface Slam. To pomeni, da je na največjih turnirjih zmagal na vseh podlagah (pesek, trava in beton). Z 19 leti in 129 dnevi je postal tudi najmlajši igralec na prvem mestu lestvice ATP in tam do zdaj preživel 36 tednov. A Carlos Alcaraz še zdaleč ni edini, ki takšne mejnike dosega v mladih letih.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Čudežna deklica tenisa

Nekdanja švicarska teniška igrala Martina Hingis velja za eno največjih teniških talentov v zgodovini tega športa. Njena športna pot se je začela v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je kot najmlajša igralka podrla številne rekorde.

Leta 1993 je pri komaj 12 letih osvojila mladinsko OP Francije. Pri 15 letih in devetih mesecih je v Wimbledonu osvojila svoj prvi turnir za grand slam v dvojicah. V posamični konkurenci je prvo veliko zmago dosegla leta 1997 na OP Avstralije. Tistega leta se je uvrstila še v finale na OP Francije ter zmagala v Wimbledonu in OP ZDA. Vse to ji je uspelo pred 17. rojstnim dnevom.

Hingisova je v naslednjih dveh letih še dvakrat osvojila OP Avstralije (1998 in 1999) ter se pred svojim 22. letom 12-krat prebila do finala na turnirjih velike četverice. Čeprav je bil njen izkupiček v finalih 5-7 in nikoli ni osvojila Roland Garrosa, je pri 16 letih in 182 dneh postala najmlajša številka ena na svetu ter 209 tednov preživela na vrhu lestvice. Leta 2002 se je pri 22 letih prvič športno upokojila s petimi zmagami v posamični konkurenci in devetimi zmagami v dvojicah. Dokončno se je Martina Hingis od tenisa poslovila leta 2017.

Monika Seleš je pri 19 letih na igrišču doživela napad z nožem. Foto: Reuters

Nikoli ne bomo vedeli, kaj bi še lahko dosegla

Za Moniko Seleš se bomo večno spraševali, kaj vse bi še lahko dosegla, če njene športne kariere ne bi prekinil neuravnovešeni Nemec. Kljub tragičnemu dogodku, ki je pretresel svet, je treba priznati, da je Seleševa kot najstnica dosegla velike uspehe.

Pri 16 letih in šestih mesecih je leta 1990 postala najmlajša zmagovalka OP Francije. Pozneje jo je po starosti prehitela le Martina Hingis. Po uvodnem uspehu je leta 1991 osvojila tri od štirih turnirjev za grand slam, potem ko je turnir v Wimbledonu izpustila zaradi poškodbe. Leta 1992 je ponovila ta uspeh, v finalu Wimbledona pa je moral priznati premoč Steffi Graf.

Monika Seleš je marca 1991 pri 17 letih in 99 dneh prvič postala številka ena. Ko se je zdelo, da ima pred seboj še svetlo prihodnost in še celo vrsto uspehov, se je zanjo čez noč vse drastično spremenilo. Po 113 tednih na vrhu svetovne lestvice je bila pri 19 letih tarča napada z nožem na igrišču v Nemčiji. V tenis se je vrnila šele več kot dve leti pozneje, ko je zaigrala na OP ZDA, in nikoli ni bila več Monika Seleš iz preteklosti. Nikoli ne bomo vedeli, kaj bi Seleševa lahko dosegla, če njene kariere ne bi prekinil tragični dogodek. Kljub temu pa njeni dosežki ostajajo nepozabni in ostaja pomemben del teniške zgodovine.

Bjorn Borg je zaslovel že kot zelo mlad in tudi kmalu končal svojo kariero.

Šved Björn Borg in hiter konec kariere

Nekdanji švedski teniški igralec Björn Borg je svoje največje uspehe dosegel že pri zelo mladih letih in se že pri 25 letih odločil končati svojo izjemno kariero.

Björn Borg je leta 1974 dopolnil 18 let med OP Francije, kjer je osvojil svoj prvi turnir za grand slam, naslednje leto pa je naslov na pariškem pesku uspešno ubranil. Leta 1976 je sicer v Parizu izgubil, a je poleti istega leta osvojil svoj prvi naslov v Wimbledonu. Ko je leta 1977 na Wimbledonu osvojil svoj četrti turnir za grand slam, je bil star komaj 21 let.

Avgusta 1977 je prvič postal številka ena na svetu, vendar je prvo mesto zadržal le en teden. Na vrh lestvice se je vrnil pri 23 letih.

Kot 20-letnik je leta 1976 dosegel finale OP ZDA leta in le malo po svojem 22. rojstnem dnevu osvojil svoj tretji naslov na Roland Garrosu. Vseeno je treba dodati, da Borg v svoji bogati, a kratki karieri nikoli ni zmagal na turnirju za grand slam na trdi podlagi. Na njej je pri 17 letih igral le enkrat, medtem ko se je na OP ZDA štirikrat prebil do finala, a mu je na zadnji stopnički vedno spodletelo. Skupno je v svoji karieri osvojil enajst turnirjev za grand slam.

