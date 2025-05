Ne čakajte na žejo: to so znaki, da je telo že dehidrirano

V vročih mesecih naše telo izgublja več tekočine zaradi višjih temperatur, izpostavljenosti soncu in tudi večje telesne aktivnosti. Hidracija poleti ni pomembna le za gašenje žeje, temveč igra pomembno vlogo pri delovanju presnove, prebave, mišic in možganov. Kljub temu mnogi še vedno posegajo po pijačah, ki telesu ne prinašajo koristi ali ga celo obremenjujejo.

Že blaga dehidracija – komaj od enega do dveh odstotkov* izgube telesne tekočine – lahko občutno zmanjša koncentracijo, zmanjša telesno zmogljivost in vpliva na razpoloženje. Pri večjih izgubah so lahko ogrožene tudi osnovne funkcije telesa, kot so uravnavanje telesne temperature, mišična moč in kognitivne sposobnosti.

Poleti, ko se zaradi povečane vročine bolj potimo, je tveganje za dehidracijo torej še toliko večje. Največja past pa je v tem, da se občutek žeje pojavi šele, ko je telo že dehidrirano. Zato je še kako pomembno, da tekočino uživamo redno, premišljeno in da je ta kakovostna.

Ko svojemu telesu želite dati več Foto: ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O. S tremi skrbno izbranimi okusi – aloe vero, limonsko travo in meto – DoNatural ponuja ne le okusno alternativo klasičnim napitkom, ampak tudi celosten pristop k hidraciji. Njihov lahek, svež in uravnotežen okus izvira iz izvlečkov zelišč, herbalne vode pa so brez umetnih sladil in barvil in so primerne tudi za vegane. Sladkane so zgolj s sadnim sladkorjem iz jabolka in rožiča, zaradi česar so odlična izbira za vse, ki želijo zmanjšati vnos dodanega sladkorja.

Kako ostati hidriran čez dan

Zavedanje o pomembnosti hidracije je prvi korak. Drugi, ključni korak pa je ta, da vodo dejansko tudi pijemo redno in premišljeno. Čakanje na občutek žeje ni dovolj – ko se ta pojavi, je že prepozno. Zato je pomembno, da vnos tekočine postane del vsakodnevne rutine. Kozarec vode zjutraj, požirek ob vsaki uri, redna hidracija med vadbo in pri delu. Vse to so preprosti, a učinkoviti načini, da telesu damo, kar potrebuje.

Po priporočilih NIJZ naj bi aktivni odrasli dnevno zaužili od okoli dveh litrov do 2,5 litra tekočine, od tega približno 1,5 litra s pitjem in od 0,8 do enega litra s hrano. Otroci potrebujejo nekoliko manj – približno 1 liter pri petih letih, pri 15 letih pa je priporočena količina že skoraj enaka kot pri odraslih.

Pomembno je tudi, kaj pijemo. Voda je seveda temelj, a v določenih trenutkih telo potrebuje več, predvsem ob večjih telesnih naporih ali izpostavljenosti vročini. Takrat poleg vode izgubljamo tudi pomembne minerale, ki uravnavajo osnovne telesne funkcije. Funkcionalne pijače, kot so herbalne vode DoNatural, so zato odlična izbira – ne le da odžejajo, ampak s kombinacijo mineralov in inovativnih sestavin podpirajo prebavo, presnovo in splošno dobro počutje. Poleg tekočin pomemben del hidracije predstavlja tudi prehrana. Sveže sadje in zelenjava z visokim deležem vode – lubenica, kumare, jagodičevje in paprika – sta lahko dragocen vir tekočine in dodatnih hranil, zlasti v poletnem času.

Ko poleti temperature segajo visoko, ko se gibamo, potimo in izgubljamo več kot ponavadi, je hidracija tisti tihi zaveznik, ki nas drži pokonci. In če ob tem izberemo pijačo, ki osveži, odžeja in deluje v sozvočju z našim telesom, kot je DoNatural, smo korak bližje k ravnovesju in dobremu počutju, ki prihaja od znotraj.

Notranja moč iz narave

DoNatural herbalne vode odlikuje njihova inovativna funkcionalna sestava. V vsakem okusu se skrivajo skrbno izbrani minerali, zeliščni izvlečki in postbiotiki, ki podpirajo delovanje dobrega počutja in telesa.

Magnezij pomaga pri sproščanju energije in zmanjševanju utrujenosti ter je ključnega pomena, ko temperature narastejo, telo pa izgublja več mineralov s potenjem.

pomaga pri sproščanju energije in zmanjševanju utrujenosti ter je ključnega pomena, ko temperature narastejo, telo pa izgublja več mineralov s potenjem. Cink ima vlogo pri imunskem sistemu in kognitivnih funkcijah, zato ni presenetljivo, da se bolje počutimo, ko ga imamo dovolj.

ima vlogo pri imunskem sistemu in kognitivnih funkcijah, zato ni presenetljivo, da se bolje počutimo, ko ga imamo dovolj. Mangan prispeva k zaščiti celic pred oksidativnim stresom in podpira zdravje kosti.

Poleg mineralov pa so DoNatural herbalne vode obogatene z inaktiviranimi bifidobakterijami, znanimi kot postbiotiki. To so bioaktivne spojine, ki pozitivno in večplastno delujejo na zdravje prebave, krepijo imunsko odpornost, izboljšujejo presnovo in zmanjšujejo vnetne procese ter predstavljajo nov pristop v razumevanju zdravja črevesja in celotnega organizma.

Znaki, ki jih ne smemo ignorirati

Dehidracija ne nastopi nenadoma – razvija se postopoma, pogosto brez jasnega opozorila. Ker telo v zgodnjih fazah izgube tekočine še ne sproži močnega odziva žeje, je ključno, da znamo prepoznati zgodnje znake dehidracije, preden ta začne vplivati na naše počutje in delovanje.

Najpogostejši znaki dehidracije vključujejo: suha usta in občutek lepljivega jezika,

utrujenost in zmanjšana energija,

zmanjšana koncentracija in motnje razpoloženja,

temen urin in redko uriniranje,

glavoboli in omotica,

suha koža in zmanjšano znojenje,

povečan srčni utrip.

Telo nam jasno sporoča, kdaj mu nekaj manjka, le prisluhniti mu moramo. Če smo pogosto utrujeni, razdražljivi, brez koncentracije ali opazimo temnejši urin, je to znak, da moramo ukrepati. Redno uživanje vode je eden najpreprostejših načinov, da ohranimo energijo, dobro počutje in jasnost misli skozi dan.

Zavestna izbira za vsak dan

V vsakdanji naglici pogosto pozabimo nase. Toda skrb zase ni nujno zapletena. Včasih zadostuje že to, da izberemo pametneje – in pijemo bolje. Vključevanje herbalnih vod DoNatural v dnevno rutino je preprost korak k boljšemu počutju. Poleg harmoničnega okusa in inovativnih aktivnih sestavin pa jih odlikuje tudi nizka energijska vrednost.

Ne gre več le za to, da se odžejamo, temveč za to, da telo dobi tudi to, kar potrebuje. In če lahko to dosežemo z osvežilno pijačo, ki je povrhu tudi okusna, je odločitev lahka.