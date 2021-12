Novak Đoković je norel ob igrišču #video

Pred kratkim smo videli, kako je Novak Đoković v Davisovem pokalu trepetal za zmago reprezentančnega kolega. Jasno je, da je Đoković zelo čustven, sploh ko gre za šport. To se je izkazalo tudi na torkovi tekmi v dvorani Pionir, ko je srbskega zvezdnika v določenih trenutkih katapultiralo s stola in je glasno navijal za košarkarje Crvene zvezde. Na koncu je Barcelona zmagala z izidom 69:76.

"Vživim se v tekmo"

"Vzdušje je vedno fantastično. Spremljam košarko, spremljam pravzaprav vse naše ekipe, ampak košarko najraje. Dvorana Pionir je seveda najboljša dvorana. Vživim se v tekmo in seveda navijam. Pripeljal sem tudi prijatelje iz tujine in vsi so navdušeni," je z nekoliko hripavim glasom za Blic TV povedal Đoković.

Foto: Guliverimage

Že začel priprave na novo sezono. Kaj pa OP Avstralije?

Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je še razkril, da se počuti zelo dobro in da je že začel priprave na novo sezono. Še vedno pa ni jasno, ali bo eden najboljših teniških igralcev vseh časov igral na OP Avstralije, prvem turnirju za grand slam v prihodnji sezoni.

Avstralski organizatorji so večkrat jasno sporočili, da bodo lahko igrali le igralci, ki so polno cepljeni. Đoković do danes še vedno ni razkril, ali je cepljen. Meni namreč, da je to stvar vsakega posameznika, in o tem noče razpredati. Že pred časom je povedal, da bo kmalu sporočil, ali ga bomo letos lahko spremljali v Melbournu, kjer je zmagal že devetkrat v karieri.