Bomo Novaka Đokovića gledali tudi v vlogi trenerja?

Lahko bi se zgodilo, da Novak Đoković, prvi igralec sveta na pokalu ATP, v Sydneyju prevzame vlogo trenerja. Se bo to uresničilo?

To je namignil Viktor Troicki, trenutni selektor srbske reprezentance, ki pravi, da najverjetneje ne bo šel na pokal ATP. "Ne verjamem, da bom šel. Selektor namreč ne odloča o ničemer, ker med posamezniki avtomatično igrata prvi in drugi lopar reprezentance. Tukaj ni sprememb, razen če se kdo poškoduje. O ničemer ne morem odločati in, kot kaže zdaj, ne grem," je za Sportski žurnal povedal Troicki.

V primeru igre dvojic lahko o igralcih odloča selektor, a po drugi strani pravila pravijo, da lahko mesto selektorja prevzame prvi igralec ekipe in ta odloča, kdo bo igral dvojice. V primeru srbske ekipe je to Novak Đoković.

Goran Ivanišević

Poleg vsega bi lahko Đoković za trenerja imenoval katerega drugega ali svojega trenerja, kar pomeni, da bi lahko mesto trenerja prevzel tudi Goran Ivanišević. Turnir se začne 9. januarja. Srbija, ki brani lansko zmago na pokalu ATP, bo v skupini A igrala z Norveško, Čilom in Španijo.

Ob vsem tem se zadnje čase postavlja veliko vprašanje, ali bo 20-kratni zmagovalec turnirja za grand slam sploh prišel v Avstralijo. Športna javnost se še vedno sprašuje, ali je Đoković polno cepljen. To je namreč pogoj, da igralci sploh lahko pridejo v Avstralijo in igrajo na tamkajšnjih turnirjih.