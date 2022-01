Kaj je s tem odgovorom mladi deklici mislil Novak Đoković? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novak Đoković in OP Avstralije

Craig Tiley in Novak Đoković Foto: Guliverimage Naprej se je javil Craig Tiley, direktor OP Avstralije, ki še vedno čaka na končno odločitev prvega igralca sveta. Do zdaj še ni jasno, ali bo Novak Đoković sprejel pogoje, ki ji postavlja avstralska država Viktorija. Igralci, ki bodo želeli na OP Avstralije, bodo morali biti polno cepljeni ali pa upravičeni do zdravstvene izjeme.

"Do konca tedna nam je preostalo še nekaj čarterskih poletov. Za tem bodo vsi igralci tukaj. Glede statusa Novaka Đokovića pa mislim, da bo jasno v prihodnjih dneh. Sicer bo kmalu prepozno, da bi se lahko pojavil in igral na OP Avstralije," je povedal prvi mož turnirja v Melbournu.

Po srbskih in svetovnih medijih krožijo takšne in drugačne informacije. Na družabnih omrežjih pa sta se pojavila dva posnetka, ki nakazujeta, da bi 20-kratni zmagovalec turnirja za grand slam vendarle zaigral v deželi tam spodaj.

Sprva so ga ob koncu leta videli trenirati v Španiji. Nekateri so celo zapisali, da je treniral z istimi žogicami, s katerimi bodo igrali na OP Avstralije.

V nedeljo se je še pojavil posnetek, ko je mlada teniška igralka Novaku Đokoviću zaželela srečo na OP Avstralije. Novak pa se ji zahvalili. Mnogi so začeli takoj ugibati, ali to že pomeni, da srbski zvezdnik pakira kovčke za odhod v Avstralijo.

Nole je z devetimi zmagami na OP Avstralije rekorder. Če bi igral tudi letos, bi imel veliko možnosti, da bi osvojil še 21. turnir za grand slam, kar bi bil rekord vseh časov. Trenutno imajo Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković dvajset zmag na turnirjih velike četverice.