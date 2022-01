Konec ugibanj: Novak Đoković odhaja v Avstralijo

"Zdaj odhajam v Avstralijo, ker sem dobil izjemo (zdravstveno op. p.) in pripravljen sem dihati in živeti tenis naslednjih nekaj tednov," je na družbena omrežja zapisal Đoković ter tako končal vse ugibanja o njegovem igranju na OP Avstralije.

V preteklih tednih smo lahko veliko poslušali in brali o (ne)igranju Novaka Đokovića na OP Avstralije. Nekateri so ga že odpisali, medtem ko se nekateri menili, da je tik pred tem, da dobi zeleno luč za igranje na prvem letošnjem turnirju za grand slam.

Na koncu se je izkazalo, da je prvi igralec sveta dobil tako imenovano zdravstveno izjemo. Organizatorji OP Avstralije so že pred časom sporočili, da bo na turnirju v Melbournu lahko igrali le igralci, ki so polno cepljeni, ali igralci ki bodo upravičeni so zdravstvene izjeme. In kot je zapisal 34-letni Beograjčan, je dobil izjemo.

Več sledi ...