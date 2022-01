Šale dežujejo: NoVax obtičal na terminalu Toma Hanksa

Medtem ko drama, povezana z zavrnitvijo vstopnega vizuma za srbskega teniškega igralca Novaka Đokovića še vedno odmeva, so si dali duška tudi kreativci na družbenih omrežjih. Domislic na račun Noleta, ki so ga nekateri preimenovali kar v NoVaxa, kar namiguje, da nasprotuje cepljenju, namreč kar mrgoli.

Ena prvih šal, ki so zaokrožile po spletu, je povezana z enim največjih tekmecev Novaka Đokovića, švicarskim teniškim igralcem Rogerjem Federerjem, ki je predstavljen kot nasmejan uniformiran carinik in glavni razlog za zavrnitev vstopnega vizuma:

Ogromno domislic je povezanih tudi s filmom Terminal, v katerem Tom Hanks za več mesecev obtiči na mednarodnem letališkem terminalu. Mnogi si zdaj v tej vlogi predstavljajo Novaka Đokovića.

Pojavila se je tudi fotografija zdravniške dokumentacije v pisavi, ki jo je nemogoče razbrati ...

Mnogi si predstavljajo, kako se ob neprijetni situaciji zabavata Federer in Rafael Nadal:

Mnogo zbadljivih tvitov je povezanih tudi z nepriljubljenostjo Đokovića v nekaterih krogih. Vrstijo se tviti na račun praznih ulic v Beogradu in Melbournu.

Novak Djokovic supporters take to the streets of Melbourne. pic.twitter.com/7lAXrLaVsI — Titus O'Reily (@TitusOReily) January 5, 2022

Prebudili so se tudi Simpsonovi …

Message to Novak Djokovic pic.twitter.com/U5Jv35IIoJ — Ian Ford (@ij_ford) January 5, 2022

NoVax se s teniškim loparjem spopada z mejno policijo:

NoVax at the airport fighting with Border Force pic.twitter.com/hiHBEcwImp — Sam Nichols (@00schedule) January 5, 2022

Avstralsko sporočilo Novaku Đokoviću: Brca v rit

Na Twitterju se je oglasil tudi tviteraški bog, ki sporoča, da v nebesih nihče ni upravičen do izjeme v zvezi s cepljenjem: