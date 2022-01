Nadal: Svet je veliko trpel in dovolj je, da se držimo pravil

Rafa meni, da trenutno dogajanje zagotovo ni dobro, a da ne more imeta jasnega stališče glede tega primera, ker se ne spušča v podrobnosti. Majorčan je ob tem poudaril, da so v času pandemije mnogi trpeli zaradi koronavirusa.

"Hudo je in lahko rečem le, da gremo skozi težko obdobje. V teh dveh letih pandemije je veliko družin trpelo," je uvodoma povedal kralj peska, ki na neki način razume Avstralce, ki so bili proti Đokovićevemu prihodu .

Foto: Guliverimage

Razume Avstralce, ki so razočarani

"Normalno je, da so ljudje v Avstraliji razočarani, potem ko preživljajo stroge karantene in mnogi ne morejo domov. Verjamem, da se moramo na podlagi mnenja strokovnjakov cepiti. To je moje mnenje. Bil sem dvakrat cepljen. Če bodo to naredili vsi, ne bo težava igrati kjerkoli. Glede tega je stvar jasna."

"O drugih stvareh ne morem govoriti, dokler ne dobim informacij. Jasno je, da če si cepljen, lahko igraš na OP Avstralije ali kjerkoli drugje. Svet je veliko trpel in dovolj je, da se držimo pravil," je še povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Rafa v Avstraliji nazadnje slavil leta 2009

Kot kaže, bo Rafael Nadal edini od velike trojice, ki bo igral na uvodnem turnirju za grand slam. Španec se je lani v Melbournu prebil do četrtfinala, njegova zadnja zmaga na OP Francije pa sega v leto 2009. Bo imel letos ob odsotnosti Federerja in Đokovića kaj več možnosti?