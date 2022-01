Oče Novaka Đokovića: Moj sin še nikoli ni bil tako svoboden

Srđan Đoković, oče teniškega igralca Novaka Đokovića, ki so mu zavrnili vizum za vstop v Avstralijo in je trenutno nastanjen v karantenskem hotelu, je Đokovića oklical za Spartaka svobodnega sveta. "Čeprav je v ujetništvu, tako svoboden še ni bil," pravi.

"Moj sin je v avstralskem ujetništvu, a še nikoli ni bil bolj svoboden. Postal je simbol in vodja svobodnega sveta, sveta revnih in zatiranih držav in narodov. Moj sin je pokazal, da lahko ima majhna in herojska država, kot je Srbija, najboljšega teniškega igralca in športnika vseh časov. Resnice ni več mogoče prikrivati," je v čustveni izjavi za srbski Telegraf ocenil Srđan Đoković.

"Resnica vedno najde pot"

"Lahko ga strpajo v temnico, jutri ga lahko vklenejo, a resnica je kot voda in vedno najde svojo pot. Novak je Spartak svobodnega sveta, ki ne trpi krivice, kolonializma in hinavščine, ampak se bori za enakopravnost vseh ljudi na Zemlji, pri čemer se ne ozira na barvo njihove kože, na na vero in vsoto denarja, ki ga imajo," je prepričan oče številke 1 v tenisu.

Kdo je bil Spartak? Spartak je bil Tračan, gladiator, ki je med letoma 73 in 71 pr. n. št. vodil upor sužnjev proti rimski sužnosti.

(Vir)

Dejal je še, da je Đoković pokazal, da je mogoče doseči katerikoli cilj, če le imate sanje. "Te sanje pa si skupaj z njim deli na milijarde otrok, k v njem vidijo vzor," je dejal in nagovoril tudi širšo javnost.

Foto: Guliverimage

"Morda bogati svet Noletu ne bo dovolil, da bo še naprej igral tenis, a s tem bodo razkrili svoj pravi obraz in sprožili še resnejšo igro. Na eni strani bodo pohlepni in oholi pripadniki svetovne oligarhije, na drugi strani pa bo svoboden in ponosen svet, ki še vedno verjame v pravičnosti, resnico, fair-play in sanje njihovih otrok," je še dejal Đoković.

Pri Novi.rs so za komentar dogajanja poklicali tudi mamo Novaka Đokovića Dijano Đoković, ki pa zaradi šoka ob dogajanju zadeve ni želela ali mogla komentirati.

