Zgodba še ni končana: Odvetniki Đokovića vložil pritožbo #video

Novak Đoković in njegovi odvetniki še niso povsem opustili upanja, da bi prvi igralec sveta zaigral na prihajajočem OP Avstralije in s tem morda osvojil 21. turnir za grand slam, kar bi bil rekord.

Pritožba pomeni, da bo Beograjčan še nekaj časa v Melbournu. Sprva je bilo zaslišanje načrtovano ob 16. uri po lokalnem času, a so ga po zadnjih informacijah prestavili na 18. uro.

Đoković je trenutno nastanjen v hotelu za migrante in bo tam počakal na odločitev zveznega sodišča. Pred hotelom se zbirajo njegovi podporniki. Ti mahajo s srbskimi zastavami in plešejo pred hotelom Park, kjer je nastanjen Đoković.

