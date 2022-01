Avstralska ministrica: Đoković lahko zapusti Avstralijo, kadar želi

Avstralske oblasti so sporočile, da preverjajo vizume preostalih teniških igralcev v državi z zdravstvenimi izjemami za cepljenje ob začetku teniške sezone. Zanikale so, da je prvi lopar sveta Novak Đoković njihov ujetnik. "Prosto lahko zapusti državo, kadarkoli želi," je dejala notranja ministrica Karen Andrews po poročanju nemške dpa.

Zaplet z vstopom Đokovića v Avstralijo je pred začetkom prvega turnirja za veliki slam nove sezone v ospredje potisnil avstralske omejitve za vstop tujcev v državo v času pandemije covid-19. V Đokovićevi rodni Srbiji je teniški zvezdnik postal žrtev Avstralcev in skoraj mučenik.

Novak Đoković je trenutno v domu za migrante. Foto: Guliverimage

Đoković čaka na sodni epilog

Srb po zavrnitvi vstopa v državo čaka na sodni epilog, saj se je prek odvetnikov pritožil na odločitev. Do ponedeljka je tako nastanjen v hotelu za tujce, ki je po poročanju več lokalnih medijev na slabem glasu zaradi vprašljivih higienskih standardov.

A Andrewsova je v četrtek zanikala obtožbe o ujetništvu najboljšega teniškega igralca na svetu. "Gospod Đoković ni v ujetništvu v Avstraliji, saj lahko kadarkoli zapusti državo, predstavniki mejne policije pa mu bodo pri tem pomagali," njene izjave za avstralsko javno televizijo ABC povzema nemška tiskovna agencija.

Strog odziv in strogi ukrepi

Strog odziv avstralskih oblasti na poskus Đokovića, da bi v državo vstopil, ne da bi bil cepljen, je med drugim sprožil jezen odziv Avstralcev na napoved teniškega igralca, da je za igranje na Odprtem prvenstvu Avstralije, kjer bi naskakoval rekordni 21. naslov na grand slamih, dobil posebno zdravstveno izjemo. Podrobnosti izjeme ni javno predstavil.

Jezo Avstralcev je sprožilo dejstvo, da je ta država v času pandemije sprejemala zelo ostre ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Poleg izjemno strogih omejitev gibanja je bil vstop v državo večino časa od razglasitve pandemije praktično nemogoč, celo za v tujini živeče družinske člane Avstralcev, poudarjajo tuje tiskovne agencije.

Foto: Guliverimage

Izjema za tujce je drugačna kot za domačine

V zadnjem času se je država znova začela odpirati, a le za cepljene proti covid-19. Predpisane so stroge izjeme pri tem pravilu, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, pa bi se pri Đokoviću lahko zapletlo, ker so te izjeme strožje od tistih, ki so jih za igranje na turnirju sprejeli prireditelji in lokalna vlada v zvezni državi Viktorija.

Pomembna razlika je, da v Avstraliji velja zdravstvena izjema za cepljenje v primeru okužbe z novim koronavirusom v zadnjih šestih mesecih, ta izjema pa ne velja za tujce, ki želijo vstopiti v državo, dodaja AFP, ki poudarja, da uradni razlog za zavrnitev Đokovića zaradi varovanja osebnih podatkov ni znana.

Zdaj preverjajo še druge igralce

Zaradi zapleta v zvezi z Đokovićem so zvezne oblasti začele preverjati pogoje drugih teniških igralcev in članov ekip z zdravstvenimi izjemami za vstop v Avstralijo. Vsaj dva druga igralca ali člana ekip naj bi se zato znašla pod drobnogledom, je dodala Andrewsova.

Zvezna vlada ob tem vztraja, da je bila avstralska teniška zveza opozorjena na to razliko. Zveza se še ni odzvala na dodatna vprašanja AFP glede tega vprašanja, je pa v preteklosti izpostavila izčrpen postopek preverjanja izjem prek dveh zdravstvenih komisij.

Tako bo kmalu jasno, ali se bo še kakšen igralec znašel v enakem položaju kot Đoković. Z zapletom glede zdravstvenih izjem in hitrim širjenjem različice novega koronovirusa omikron prvemu turnirju za veliki slam sezone grozi, da bo izgubil svoj sloves "veselega slama", medtem dodaja dpa.