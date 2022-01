Hitro pozabljajo, kako jim je Đoković pomagal

V svoji športni karieri je dosegel vse. Je zmagovalec 20 turnirjev za grand slam in v svoji lasti ima celo vrsto rekordov. Beograjčan je v teh dneh morda na očeh javnosti kot še nikoli do zdaj. Trenutno je "priprt" v Melbournu, v hotelu za migrante, potem ko so mu tamkajšnje oblasti razveljavile vizum, ko je prišel v Avstralijo branit lansko lovoriko na OP Avstralije. Sodišče bo v ponedeljek razsodilo, ali ga bodo deportirali ali bo lahko igral. V vsakem primeru je ta dogodek spet močno razdelil športno, tokrat tudi svetovno javnost.

Fotografija, ki je zaznamovala finale v Wimbledonu leta 2019. Rogerja Federerja je le točka ločila od zmage, nato pa je Novaku Đokoviću uspel preobrat.

Ni mu lahko, sploh ko igra proti Federerju ali Nadalu

Đoković ni imel lahkega otroštva. Velikokrat omenja, kako se je kot deček skrival v zakloniščih pred Natovimi letalskimi napadi. To ga je zelo zaznamovalo. A tudi to dejstvo ne vpliva na njegovo priljubljenost, čeprav se včasih zdi, da se sam še preveč trudi, da bi bil bolj priljubljen.

Še kako je živ spomin na Wimbledon leta 2019, ko sta z Rogerjem Federerjem prikazala epski finale. Občinstvo je bilo povsem na strani Švicarja. Vsako napako Srba je sprejelo z navdušenjem. Bilo je vzdušje, kot ga večkrat vidimo na nogometnih igriščih. Nole je v tistem dvoboju rešil dve točki za zmago in na koncu zasluženo slavil. Po koncu dvoboja je veliko ljudi dejalo, da si trenutno prvi igralec sveta vsekakor zasluži več spoštovanja.

Že leta se postavlja vprašanje, zakaj Novak ni tako priljubljen kot Federer ali Nadal. To je pred časom za radio BCC poskušal razložiti Boris Becker, človek, ki je nekaj let treniral Đokovića in ga zelo dobro pozna.

"Ne moreš ljudi prisiliti, da te imajo radi. Je izjemen športnik s pravim odnosom in pravim značajem. Ima drugačen pogled na življenje. Drugačen pogled ima na to, kako se prehranjuje, pije, spi, ampak tukaj ga ne morete kritizirati. Morda je to razlog, da je tako uspešen, vendar to ni za vsakogar."

Gre za vedenje na igrišču? Njegove geste na igrišču so včasih posebne. Je zelo čustven igralec in ob osvojenih točkah se zdi, da želi na določen način sprovocirati občinstvo, ki je proti njemu. In na ta način kmalu pride navzkriž z navijači, ki so potem še bolj razdeljeni.

Tudi Roger Federer ga je pred leti kritiziral. Tega mu ne bo nikoli oprostil predvsem Novakov oče, Srđan Đoković.

Obsojali in kritizirali so ga tudi igralci

Nemalokrat je bil tudi tarča kritik svojih nasprotnikov. Večkrat so ga obtožili, da hlini poškodbe. Pred leti je bil Roger Federer, ko je Srbija v Davisovem pokalu igrala proti Švici, zelo neposreden. Lani v tretjem krogu OP Avstralije je Taylor Fritz izjavil, da če bi imel Novak res takšne težave s trebuhom, bi verjetno predal dvoboj. Andy Roddick je leta 2008 namigoval, da ima Đoković celo vrsto bolezni. Morda med njimi tudi gripo, antraks, sars … Ob tem velja povedati, da Đokovića nikoli ne slišimo kritizirati svojih nasprotnikov.

Morda je manj priljubljen tudi zaradi hitre jeze. Se še spomnite, kako je leta 2020 na OP ZDA linijsko sodnico nenamerno zadel v vrat in bil izključen s turnirja? Nemalokrat so ga označili za arogantnega igralca, ko se je pritoževal nad sodniki in pobiralci žogic.

Potem je prišla pandemija in nesrečni Adria Tour

V začetku svetovne pandemije, ki traja še danes, je bil spet na udaru kritik. Bil je eden glavnih snovalcev teniške turneje Adria Tour, kjer se je okužilo nekaj igralcev, med njimi tudi on. Tam smo lahko videli, da med igralci ni bilo nobene varnostne razdalje. Nasprotno, v javnost so prišli posnetki, kako so se igralci zabavali v enem izmed nočnih lokalov. V tistem času je bila pandemija v razmahu in bili smo še daleč od cepiva.

Ob zmagah se velikokrat spomni na najmlajše.

Rad pomaga, a to gre (pre)kmalu v pozabo

Đoković ima že dolga leta svoj fundacijo, s katero v Srbiji gradi ustanove za predšolske otroke, da bi otrokom z revnih območij omogočil dostojno in varno izobraževanje. V tem se vidijo njegove "rane" iz otroštva, ko se je moral zaradi letalskih napadov skrivati po zakloniščih.

Rad ima svojo deželo in igranje za Srbijo mu pomeni skoraj največ. S tem je doma postal še bolj priljubljen. Otrokom velikokrat pričara nasmeh na obraz. Po velikih zmagah mladim teniškim nadobudnežem podari lopar. Ni se mu težko ustaviti na ulici, odigrati nekaj teniških udarcev z otroki in jim svetovati. Je eden izmed ustanoviteljev novega teniškega združenja (PTPA), kjer se med drugim borijo, da bi igralci v uvodnih krogi turnirja dobili večji kos denarne pogače.

Yes, @MariaSharapova I would like to match your $25k donation to double the aid sent to these communities. We stand by you, #Australia. 🙏🏼 https://t.co/wiUZHzg9cz — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 6, 2020

Tudi Avstralcem je pomagal

In če smo uvodoma že omenili OP Avstralije. Leta 2020 so v Avstraliji divjali zgodovinski požari. 34-letni teniški igralec se je tudi takrat angažiral in daroval precejšnji znesek za pomoč žrtvam požarov.

Lani so ga ameriški navijači ganili do srca.

Je zdaj zapravil še tisto priljubljenost, ki jo je imel?

Lani smo v finalu OP ZDA videli preobrat. V finalu tega prestižnega turnirja se je občinstvo postavilo na njegovo stran. To ga je tako ganilo, da so ga sredi dvoboja oblile solze. Ko se je že zdelo, da v jeseni svoje športne kariere postaja vse bolj priljubljen, pa se zdaj zdi, da je njegova priljubljenost v povezavi z letošnjim OP Avstralije izhlapela.

Znano je, da Đoković ni zagovornik cepljenja, Avstralija pa je ena izmed držav z zelo strogimi ukrepi, zaradi česar nekateri svojih najbližjih niso videli že dve leti. Prav tako je precepljenost tam zelo visoka.

Z objavo na družbenih omrežjih si je verjetno naredil medvedjo uslugo

V Avstraliji do Đokovića niso bili nič manj prizanesljivi kot do drugih. Zadrževali in zasliševali so ga devet ur. Za nekaj ur so mu celo odvzeli telefon. Ker naj ne bi izpolnjeval pogojev, so mu razveljavili vizum in ga poslali v hotel za migrante. V ponedeljek bo avstralsko zvezno sodišče odločilo, ali bo lahko napadal 21. lovoriko na turnirjih za grand slam.

Vprašanje je, kakšen bi bil scenarij, če Đoković tik pred odhodom na družbenih omrežjih ne bi sporočil, da so mu odobrili izjemo, a ni navedel iz kakšnih razlogov. To je avstralsko javnost dvignilo na noge. Nadaljevanje zgodbe je znano …