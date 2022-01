Nova soseda Đokovića: češki igralki preklicali vizum in jo poslali v hotel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Melbournu zapletom ni videti konca. Od tam namreč prihajajo novice, da so češki teniški igralki Renati Voračovi preklicali vizum in jo poslali v hotel, kjer je že nastanjen tudi Novak Đoković. Lahko v kratkem pričakujemo, da se bo Đokoviću pridružil še kakšen igralec oziroma igralka?

Precej čudno je, da je Renata Voračova že igrala na pripravljalnem turnirju v Melbournu. Včeraj pa so jo pridržali uradniki avstralske mejne kontrole in jo odpeljali v hotel Park v Caroltonu. Viri navajajo, da bo morala 38-letna češka igralka zapustiti državo. Za zdaj še ni znano, ali bo izpodbijala odločitev, kot je to storil Novak Đoković, prvi igralec sveta.

Zdi se, da je Voračova prejšnji mesec v Avstralijo prišla na podlagi zdravstvene izjeme, potem ko je pred kratkim prebolela covid-19. Po pisanju ABC News Voračova ni cepljena.

Izjema za domačine ne velja za tujce V Avstraliji velja zdravstvena izjema za cepljenje v primeru okužbe z novim koronavirusom v zadnjih šestih mesecih, ta izjema pa ne velja za tujce, ki želijo vstopiti v državo, dodaja AFP, ki poudarja, da uradni razlog za zavrnitev Đokovića zaradi varovanja osebnih podatkov ni znana.

Očitno se je po primeru Novaka Đokovića sprožil učinek domin. Ali lahko pričakujemo, da bo srbski zvezdnik v hotelu dobil še kakšnega soseda?

Se bo moral Craig Tiley, direktor OP Avstralije, zagovarjati pred državnimi organi? Foto: Guliverimage

Britanski Daily Mail je že včeraj objavil pismo avstralskega ministra za zdravje Grega Hunta, ki ga je ta poslal direktorju OP Avstralije Craigu Tileyju. V njem piše, da prebolevnikom ne bodo odobrili vstopa v Avstralijo, tudi če so covid preboleli v zadnjih šestih mesecih.

Đoković naj bi se po poročanju Daily Maila v izjemi skliceval prav na status prebolevnika. Pismo je Tiley dobil pred mesecem dni. Je torej vedel, da Đokovića ne bodo spustili v državo, a so mu vseeno odobrili izjemo za nastop na turnirju? "Lahko potrdim, da ljudje, ki so v zadnjih šestih mesecih preboleli covid-19 in želijo vstopiti v Avstralijo, niso pa prejeli dveh odmerkov cepiva, ne veljajo za polno cepljene," piše v pismu Grega Hunta izpred meseca dni.

Vse kaže, da je komunikacija med državnimi organi in avstralsko teniško zvezo slaba. Po pisanju medija The Herald Sun naj bi bila za nastalo zmedo kriva prav avstralska zveza, ki naj bi igralcem poslala sporočilo, da lahko igrajo, tudi če niso cepljeni.