Oglasil se je Novak Đoković

Po avstralski aferi z vizumom se je na družbenih omrežjih prvič oglasil Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta. Srbski teniški zvezdnik se vsem zahvaljuje za podporo. Tudi danes so se njegova družina in podporniki zbrali pred srbsko skupščino in mu na ta način dali podporo.

"Hvala za podporo vsem ljudem na svetu. Čutim to in zelo cenim," je zapisal 34-letni Beograjčan in vsem voščil pravoslavni božič.

Novak Djokovic's latest message on Instagram, 10 minutes ago. #Djokovic pic.twitter.com/uJccWjqvv1 — Tennis Majors (@Tennis_Majors) January 7, 2022

Drugi dan v hotelu za migrante

Novak Đoković, trenutno najboljši teniški igralec sveta, že drugi dan zapored preživlja v hotelu Park v Avstraliji, kjer so nastanjeni tudi preostali migranti. Srba so tja poslali, ker ob prihodu v Avstralijo ni imel pravega vizuma, prav tako pa naj ne bi izpolnjeval pogojev za zdravstveno izjemo.

Zadnja dva dneva športno in svetovno javnost pretresa afera "avstralski vizum". Glavni akter zgodbe je Novak Đoković, ki so mu ob prihodu v Avstralijo razveljavili vizo in ga nastanili v hotel med preostale migrante.

Koga podpirate v aferi "izgon Novaka Đokovića iz Avstralije"? Absolutno sem na strani Đokovića. 5500 glasov + 29,65%

Podpiram odločitev avstralskih oblasti. 12826 glasov + 69,14%

Ne spremljam, me ne zanima. 225 glasov + 1,21% Oddanih 18551 glasov

Odvetniki Novaka Đokovića so vložili pritožbo

Kazalo je, da bo 20-kratni zmagovalec zapustil Avstralijo, a so v četrtek njegovi odvetniki vložilo pritožbo in s tem Beograjčanu omogočili vstop v Avstralijo in igranje na OP Avstralije, prvi turnir za grand slam v letošnji sezoni.

Novak ima na Melbourne sicer lepe spomine, saj je tam že devetkrat dvignil prestižno turnirsko lovoriko. Letos bi moral na turnirju braniti zmago, v primeru letošnje zmage pa bi osvojil 21. lovoriko za grand slam. Kar bi bil rekord v zgodovini teniškega športa. Trenutno imajo Đoković, Federer in Nadal po 20 lovorik.

Novak Đoković čaka na ponedeljkovo odločitev sodišča. Foto: Guliverimage

Zdi se, da možnosti ni veliko

V igri je velik vložek, a zdi se, da ima Nole majhne možnosti, da bi zaigral na turnirju. Danes se mu je namreč v hotelu pridružila še češka igralka Renata Voračova, ki so jo sicer pred časom že spustili v državo. Za zdaj še ni znano, ali bo tudi ona vložila pritožbo, medtem ko je tretja oseba (ta naj ne bi bila igralec) že prostovoljno zapustila Avstralijo.