Đoković je bil s koronavirusom okužen decembra, pa to sploh drži?

V javnost je prišla novica, da je bil Novak Đoković, prvi igralec sveta, 16. decembra pozitiven na testu za koronavirus. Kot še pišejo mediji, je to razvidno iz dokumentov iz sodišča. A kmalu za tem so se na družbenih omrežjih pojavili prvi dvomi o resničnosti podatkov, ki so jih predložili odvetniki Đokovića.

BBC piše, da bi to lahko bil ključen dokaz v ponedeljkovi obravnavi, kjer bodo odločali o usodi Novaka Đokovića. Prvi igralec sveta naj bi zdravstveno izjemo za vstop v Avstralijo pridobil na podlagi prebolevnosti. A tamkajšnje oblasti so pred dnevi razkrile, da za tujce, ki želijo v Avstralijo, to ni zadosten pogoj.

Na družbenih omrežjih že prvi dvomi o resničnosti informacij

Na družbenih omrežjih so takoj začeli dvomiti o resničnosti podatkov, ki jih navajajo odvetniki Novaka Đokovića. Na njegovem profilu na družbenem omrežju Instagram lahko vidimo, kako je 17. decembra, torej dan po tem, ko naj bi se okužil s koronavirusom, prejel priznanje. Nekateri pa objavljajo tudi fotografije, ko se je 17. decembra družil z otroki. In glede na dokumente Tennis Australia je bil rok za prijavo za zdravniško izjemo 10. december. V tem primeru Đoković sploh ni mogel zaprositi za zdravstveno izjemo.

On December 17th, the day *after* Djokovic’s purported positive PCR test on December 16th, Djokovic attended an award ceremony for children at the Novak Tennis Center.



— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 8, 2022

Nekaj dni pred prihodom naj bi mu zatrdili, da izpolnjuje pogoje

Novak Đoković po pisanju avstralskega The Age trdi, da je nekaj dni pred prihodom v Melbourne prejel pismo avstralskega oddelka za priseljevanje, v katerem so mu zatrdili, da izpolnjuje pogoje za vstop v Avstralijo.

Novak Đoković je nastanjen v hotelu Park v Melbournu. Foto: Reuters

Še vedno nastanjen v hotelu za migrante

Eden najboljših igralcev sveta je trenutno nastanjen v hotelu Park za migrante. Pred dnevi je zaprosil, če se lahko preseli v stanovanje, kjer je trenutno tudi njegova ekipa. To prošnjo so mu zavrnili, prav tako pa naj bi mu zavrnili, da bi dobival hrano od zasebnega kuharja. Đoković namreč že nekaj let je brezglutensko hrano.

Đoković ima obravnavo v nedeljo ob polnoči po slovenskem času

Novak Đoković ima obravnavo na zveznem sodišču v ponedeljek ob 10. uri po lokalnem času. Torej v nedeljo ob polnoči po slovenskem času.

Renata Voračova Foto: Guliverimage

Čehinja se ne bo pritožila in odhaja domov

Avstralska vlada je zatrdila, da proučuje tudi preostale primere igralcev, ki so prosili za zdravstveno izjemo. Ena od njih je tudi češka teniška igralka Renata Voračova, ki so jo včeraj pripeljali v hotel za migrante. Ta je že dejala, da ne bo vložila pritožbe in da bo ob prvi priložnosti zapustila Avstralijo. Dan pred tem je Avstralijo zapustila še ena oseba, ki je imela zdravstveno izjemo.